Più di 4mila persone controllate, 187 segnalate. Ecco i dati della Prefettura di Trapani

09/03/2024 15:00:00

Nel mese di febbraio 2024 le Forze dell'Ordine hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo e in provincia, in attuazione delle decisioni prese dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in collaborazione con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio.

Sono stati 82 i servizi straordinari svolti, che hanno riguardato il Centro Storico di Trapani e, in provincia, i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi, aree considerate a rischio.

I controlli hanno portato a: 4.896 persone sottoposte ad obblighi giudiziari; 187 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti; 8 persone denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha inoltre effettuato: 47 colloqui; 63 convocazioni notificate; 20 provvedimenti sanzionatori emessi; 28 formali inviti. Si tratta di un significativo aumento rispetto alla media mensile del 2023, che era di 17 colloqui e 18 convocazioni.

In materia di sicurezza stradale, sono state accertate: 638 infrazioni al Codice della Strada; 8 per eccesso di velocità; 9 per guida in stato di ebbrezza; 94 per circolazione con assicurazione scaduta; 17 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida;

18 per circolazione senza casco; 18 per circolazione senza cinture di sicurezza; 177 per circolazione con veicolo senza revisione.

Sono stati inoltre rilevati 33 incidenti.

L'Ufficio Patenti della Prefettura ha emesso: 65 provvedimenti di sospensione; 20 ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool); 7 ai sensi dell'articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti); 38 per altre violazioni al Codice della Strada.

Nell'ambito dell'attività amministrativa, la Prefettura ha disposto: 15 divieti di detenzione armi; 1 rigetto di richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, c.d. White List; 6 informazioni antimafia di contenuto interdittivo.