Cultura, spettacoli e la festa del cioccolato. Ecco i protagonisti del fine settimana

09/03/2024 06:00:00

Conferenze, spettacoli teatrali, concerti, visite guidate e molto altro ancora: c'è tanto da fare questo weekend.

Tra le tante iniziative, spiccano quelle dedicate in memoria di Sebastiano Tusa, cche in provincia di Trapani coinvolgeranno diversi luoghi, dal Museo Regionale Pepoli al Parco Archeologico Lilibeo-Marsala. Continua a leggere per saperne di più:

PROVINCIA DI TRAPANI - A cinque anni dalla scomparsa di Sebastiano Tusa, la Regione Siciliana ricorderà il grande archeologo e assessore ai Beni culturali con un’intera giornata dedicata al suo straordinario contributo al patrimonio archeologico e artistico. Domenica 10 marzo, infatti, tutti i luoghi della cultura saranno aperti gratuitamente e proporranno diverse iniziative per celebrare il ricordo e apprezzare l’eredità del grande studioso siciliano, tragicamente scomparso in un disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo 2019.

Le iniziative programmate includono visite guidate, conferenze, mostre e altre attività dedicate alla promozione della cultura e della storia, valori ai quali Sebastiano Tusa ha dedicato l’intera vita e tutta la sua professione. Per conoscere le iniziative e i siti che aderiscono è possibile consultare la sezione Eventi del portale regionale Sicilia Archeologica (https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/) oppure le pagine web delle singole istituzioni culturali. Tra gli eventi più rappresentativi si segnalano:

Trapani: Il museo regionale “Agostino Pepoli” ospiterà alle 10.30 l’evento “Venus Erycina” con la presentazione e l'esposizione della moneta raffigurante il tempio di Venere a cura di Paolo Barrese. A Selinunte visite guidate tematiche alle 11.45 e alle 12. Previsto alle 10.30 anche un laboratorio per bambini che, partendo dal racconto di Demetra e Kore, celebrerà l’arrivo della primavera con la realizzazione di tanti coloratissimi fiori di carta. Anche al parco archeologico di Segesta sono previste visite guidate: alle 11 partirà un percorso tematico che si snoderà attraverso il teatro, l’agorà, il tempio dorico e la zona della moschea. Per i bambini, alle 10.30, oltre a una visita delle installazioni della mostra Elyma di Gandolfo Gabriele David, è previsto un laboratorio sui pani votivi di San Giuseppe.





Al parco archeologico Lilibeo di Marsala l’iniziativa Museo Segreto con “Alla scoperta dei tesori” proporrà dalle 10.30 alle 12.30 visite guidate per conoscere il patrimonio meno conosciuto, ma non per questo meno importante, custodito nei ricchi depositi del museo.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Fino a domenica 10 marzo "Ciocco Fest" in via Garibaldi a Campobello di Mazara. Dalle 8.30 alle 22.00, stand aperti con tante specialità al cioccolato (arancine, pizze, crepes, waffel, cassatelle, sfince). Particolarità da degustare sono la birra al sapore di cioccolato e anche primi e secondi piatti. In programma anche laboratori, visite alle cave di Cusa (sabato e domenica alle 10.00), raduno di auto e moto d'epoca (domenica, ore 11.00), street band, musica dal vivo. Presenti anche un mercatino di riuso e artigianato e attrazioni per bambini.

MARSALA - Sabato 9 marzo alle ore 21.00 va in scena “Il Ladro”, regia di Giacomo Frazzitta, con Nino Scardino e Alessia Angileri. Presenza immanente su tutto, il Coro formato da: Marilena Colicchia, Laura Figlioli, Francesca Sammartano, Angela Alagna, Loredana Salerno e Lucrezia Benigno e i musicisti: Gregorio Caimi, Fabio Gandolfo e Alessio Cordaro. La pièce teatrale si concluderà con la partecipazione della Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa sul "Valore di essere Donna". Sono previsti per la partecipazione alla serata da parte degli avvocati due crediti formativi. Biglietto 15,00 euro Platea e 10,00 Palchi.

È possibile acquistare i biglietti presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”, in via dei Mille n. 45 (tel 0923/717973 e 320.8011864). Maggiori informazioni su www.scurata.it

MARSALA - Sabato 9 marzo, alle ore 19.00 presso Otium (via XI Maggio, 106), performace conversazione e reading con Rorj Ingrassia. Converserà con Bice Angileri e Giorgia di Giovanni, voce. E’ prevista quota crowdfunding € 5 con incluso calice di benvenuto.

Rorj Ingrassia - psicologa-analista junghiana – racconterà della sua esperienza poetica facendoci salpare per questo viaggio esplorativo nella poesia dalla sua silloge Appunti di viaggio. La vita in versi. Un viaggio che prende corpo dalla precarietà esistenziale, come la stessa autrice descrive: un itinerario introspettivo in cui il dolore, la lacerazione della perdita, il disorientamento - individuale e collettivo - si fanno processo trasformativo nel ciclo perenne di morte e rinascita per rinnovate visioni interiori.

MARSALA - Domenica 10 marzo, alle ore 18.00, andrà in scena presso il Teatro Sollimalo spettacolo "La malarazza", ispirato alla vita di Rosa Balistreri, di Rosy Lo Calio, rappresentato dalla compagnia teatrale Eracruna. Info e prenotazioni 3898018926

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 9 marzo, alle ore 120.30 presso il Cine Teatro Olimpia, il concerto piano solo “Il Bello di Sicilia” di Sergio Cammariere.L’evento è inserito nella Stagione Teatrale 2023/2024, con la direzione artistica Mario Incudine.

TRAPANI - Fino a domenica 10 marzo proseguono le iniziative per i 160 anni dalla fondazione della Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai di Trapani che rappresenta un pezzo importante nella storia di Trapani e della sua marineria. Il 10 marzo presso la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, alle ore 18.00: Concerto di Marce Processionali della Settimana Santa in collaborazione con la Nuova Banda “M° G. Asaro” di Paceco, diretta dal M° Roberto Marceca.

TRAPANI - Domenica 10 marzo, alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Pietro, presentazione del volume “L’Orchestra Nascosta. Storia di uno strumento unico, la Grassa Monumentale di Trapani” di Stefania La Via. Modera Giacomo Pilati. l volume, corredato di un'interessante appendice fotografica, è arricchito dai contributi di Francesco Castelli, Elide d’Atri, Carmen Pellegrino e da una scheda tecnica con descrizione e disposizione fonica dell’organo a cura del maestro Claudio Brizi.

TRAPANI - Il libro "Enigma Palermo" scritto dall'ex sindaco Leoluca Orlando e dalla giornalista Constanze Reusche sarà presentato sabato 9 marzo, alle ore 18.00 presso l'Agriturismo Vultaggio a Guarrato, nell'ambito della rassegna letteraria "Bagli Narranti". L'incontro, condotto dal giornalista Maurizio Macaluso e con le letture a cura di Antonella Scaduto, vedrà la partecipazione di Leoluca Orlando. L'ingresso è libero.

MARSALA - Domenica 10 marzo, alle ore 18.00 al Teatro Impero, va in scena "Bastarde senza gloria", una commedia al femminile di Gianni Quinto con la regia di Siddhartha Prestinari. Lo spettacolo è inserito nella programmazione della XVI Rassegna teatrale "Lo Stagnone - scene di uno spettacolo", organizzata dalla Compagnia teatrale "Sipario" e presieduta da Vito Scarpitta, ospita l'evento con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. Il cast include Valentina Olla, Francesca "Gegia" Antonaci, Manuela Villa, Sabrina Pellegrino, Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari e Giulia Perini.

TRAPANI - Sabato 9 marzo, alle 18,.30 nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti, è in programma il concerto "Requiem for Peace". Organizzato dall'associazione musicale "Giacomo Candela" di Buseto Palizzolo, l'evento presenta un programma attentamente selezionato per adattarsi al periodo quaresimale, includendo la esecuzione della "Grande Symphonie funèbre et triomphale" di Hector Berlioz.

ALCAMO - Domenica 10 marzo passeggiata al Castello di Calatubo di Alcamo.Si parte dalla Cuba delle Rose e dal giardino arabo per arrivare alla fortezza sulla rocca insieme alle guide di ArcheOfficina. Info ai numeri 327 9849519 o 320 8361431, prenotazione obbligatoria sul sito archeofficina.com

CASTELVETRANO - Ritornano gli appuntamenti culturali della rassegna annualmente promossa dalla Società Dante Alighieri, con il patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano e dei locali club e sezioni di Fidapa, Fildis, Inner Wheel, Lions, Kiwanis, Palma Vitae, Rotary, Uciim, UIF, UniTre e inoltre dell’Accadema Selinuntina di Mazara del Vallo. Il primo dei “Dialoghi sull’Identità”, questo il tema prescelto per l’anno 2024, si terrà domenica 10 marzo, alle ore 17, in San Domenico. Sarà presentato l’ultimo saggio di ANTONINO CANGEMI, giornalista e scrittore, dal titolo “Un paradiso popolato da diavoli. La Sicilia negli occhi degli altri” (Palermo, Flaccovio, 2023). Ai saluti introduttivi di don Giuseppe I. Undari, Arciprete di Castelvetrano, seguiranno gli interventi di Rosario Atria e Gisella Mastrantoni, in dialogo con l’Autore. Le letture saranno curate da Ermelinda Palmeri. Coordinerà i lavori Barbara Vivona. Durante l’incontro sarà proiettato il diaporama UIF “Volti di Donna”, omaggio per la ricorrenza dell’8 marzo.