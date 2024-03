Pantelleria, presentati al ministero gli eventi organizzati dal Parco Nazionale

12/03/2024 12:00:00

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha accolto a Roma il commissario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Italo Cucci, e la direttrice Sonia Anelli per un incontro di presentazione di tutte le attività del Parco nel perseguire una nuova direzione che coinvolge, non solo i tradizionali settori operativi, ma anche quello culturale legato a spettacoli, convegni e arte. “Proprio perché - ha precisato Cucci - lo spirito del Parco è quello di avvicinare alle scelte tradizionali dell’ambiente pantesco una più approfondita espressione culturale che contribuisce ad un turismo di qualità”.

L’incontro è stata l’occasione per presentare ufficialmente il programma di iniziative per la celebrazione dei 10 anni dal riconoscimento Unesco della pratica agricola della vite ad alberello, patrimonio immateriale dell’umanità. La direttrice Anelli ha illustrato il progetto delle attività che inizieranno in occasione del Vinitaly a Verona, nel mese di aprile, e che andranno avanti per tutto l’anno toccando diversi territori, fra cui Milano e Parigi. “L’obiettivo - ha spiegato Anelli – è la creazione di una narrazione a capitoli della tradizione agricola pantesca che nel corso dei mesi e delle varie location confluirà a settembre proprio sull’isola in occasione della SETTIMANA UNESCO”.

La validità dei contenuti presentati è stata accolta con entusiasmo e positività dalle rappresentanze del Ministero della Cultura con il quale si intratterrà un dialogo permanente per poter realizzare il progetto e poter coinvolgere un ampio pubblico da poter accogliere direttamente sull’isola.

******

Operazioni "Rifiuti Zerto" - Proseguono le azioni di bonifica della rete sentieristica e delle aree limitrofe. Dopo un primo ciclo di interventi sono nuovamente attivi i mezzi per la rimozione dei rifiuti sul lungo tratto a valle della perimetrale orientale tra Gadir e Cala Tramontana, colpito nel 2023 da un vasto incendio che ha fatto emergere una grande quantità di scarti di ogni genere (ferro, vetro, rifiuti elettronici e persino amianto), gettati incoscientemente nel corso degli anni fra la vegetazione. I mezzi sono al lavoro per bonificare l’area di Punta Karace, grazie alla collaborazione attiva tra l’Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”, il Comune di Pantelleria ed AGESP Spa, ma anche grazie alle preziose segnalazioni di guide escursionistiche, carabinieri forestali, associazioni e cittadini.

L’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle aree naturali rappresenta una minaccia significativa per l'ambiente e per la salute umana, oltre a comportare costi elevati per la pulizia e il ripristino degli ecosistemi danneggiati. Per questo è importante segnalare azioni improprie agli organi competenti e sensibilizzare chi ci sta vicino sull’utilizzo di pratiche di smaltimento dei rifiuti responsabili e sostenibili e sull'importanza della tutela dell'ambiente.

Inoltre, grazie all’attività di progettazione dell’Ente Parco, è stato ottenuto un importante finanziamento da parte del MASE (Programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023”) per il “Ripristino ecologico della “Valle di Nikà” che ha come obiettivo principale quello di attivare misure di riduzione dei rischi e delle vulnerabilità dovuti ai mutamenti del clima, in na zona ad elevata naturalità, favorendo l’aumento della copertura vegetazionale endemica e la rinaturalizzazione dell’area. L’insieme degli interventi che si intendono realizzare consentiranno di costituire un substrato di suolo su superfici attualmente prive di vegetazione dove verranno piantumate specie autoctone in modo tale di contribuire all’incremento di CO2 stoccata.

******

Isole minori, Schifani e Tamajo: «Tavolo tecnico con amministratori per elaborare iniziative per il territorio» - Rilanciare con proposte concrete l'economia delle isole minori siciliane. Questo il tema di un incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona, il commissario dell'Irsap Marcello Gualdani e il direttore nazionale di Agripesca Toni Scilla.

«Il mio governo - afferma il presidente della Regione, Renato Schifani - continua ad avere una grande attenzione alle necessità delle isole minori. L'obiettivo è quello di puntare a una maggiore crescita sociale ed economica di queste aree la cui condizione di insularità è al contempo un disagio da mitigare e una risorsa da valorizzare».

Nel corso dell'incontro, l'assessore Tamajo ha lanciato la proposta di «creare un tavolo tecnico con gli amministratori di tutte le isole minori, con compiti consultivi e propositivi per elaborare iniziative concrete per queste realtà. Le imprese sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità e di un territorio e lo sono anche nelle isole minori, aree che non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto al resto del territorio regionale e nazionale. Il rischio del loro spopolamento è forte e come quello della perdita di preziose professionalità e per questo non possiamo continuare a guardare senza agire. La costituzione di un tavolo su questo tema permetterà di recepire istanze ed elaborare soluzioni».