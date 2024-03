I fatti del 12 Marzo: clamoroso Nardi, nuovo Fisco, il caso Consip

12/03/2024 06:36:00

E' il 12 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• A Indian Wells vittoria clamorosa di Luca Nardi su Novak Djokovic. Il numero 123 al mondo ha battuto il numero 1 per 6-4, 3-6, 6-3. E per la prima volta in carriera vola agli ottavi di un Masters1000

• Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto riscossioni che disegna il nuovo Fisco «amico» del governo. Tra le novità: chi non è in regola con il fisco potrà saldare i propri debiti pagando rate per dieci anni; l’Agenzia delle entrate dovrà notificare le cartelle entro 9 mesi e saranno cancellate automaticamente se non verranno riscosse entro cinque anni





• I risultati definitivi delle elezioni in Abruzzo: hanno vinto Marsilio che si è confermato governatore con il 53,5% dei voti, Meloni con Fdi al 24% e Tajani sopra al 13%. Flop della Lega ferma al 7,5%.

• Caso Consip, quasi tutti assolti. Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, l’ex ministro Luca Lotti e gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, e l’ex parlamentare Italo Bocchino sono stati prosciolti dopo sette anni di processo perché il fatto non sussiste e il fatto non costituisce reato. Condannati con pena sospesa l’ex maggiore del Noe Gian Paolo Scafarto il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa. Matteo Renzi: «Qualcuno chiederà scusa?»

• Kate Middleton ha chiesto scusa agli inglesi. Dice di essere stata lei a ritoccare la foto con i figli. Tra i sudditi delusi, c’è chi non le crede

• Meta – ovvero Facebook, Instragram e Whatsapp – ha perso la causa: pagherà gli editori per pubblicare le news. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato

• Stando all’Eurostat l’Italia è prima in Europa per la crescita del Pil pro capite. A gennaio i tassi sui mutui sono scesi al 4,38% dal 4,82% di dicembre

• Meloni ha detto no alla commissione d’inchiesta sui dossieraggi. Non vuole aprire nuovi fronti con la magistratura

• Netanyahu cerca la vittoria totale e annuncia l’uccisione di esponenti di spicco di Hamas. Biden è pronto a ridurre le forniture di armamenti nel caso in cui il primo ministro israeliano dovesse ordinare l’offensiva a Rafah



• All’Aquila tre palestinesi sono stati arrestati con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo

• Kiev convoca il Nunzio Apostolico per chiedere chiarimenti sull’appello del Papa che ha invocato «la bandiera bianca»

• In Portogallo la coalizione di centrodestra Alleanza Democratica ha vinto di misura. Ma senza i populisti di Chega!, vero vincitore di queste elezioni, nessuno potrà formare un governo. Probabile un ritorno alle urne

• Trump elogia Xi, Putin e anche Hilter: «Ha fatto cose buone. Ha ricostruito l’economia e teneva in pugno i suoi uomini»

• Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che travolse l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, andrà a processo. I giudici hanno respinto il patteggiamento

• È stato sospeso Riccardo Agresti, il preside di Ladispoli che aveva allontanato un bambino iperattivo. Lui, convinto di aver agito bene, è pronto a presentare ricorso

• In Svizzera cinque scialpinisti sono morti di freddo. Sono stati sorpresi da una bufera con un vento gelido che spazzava la neve a quasi 200 all’ora. Un sesto è disperso. Avevano tra i 21 e i 58 anni

• Quarta sconfitta consecutiva per la Lazio, che ieri ha perso all’Olimpico contro l’Udinese per 2 reti a 0

Titoli

Corriere della Sera: Il voto scuote l’opposizione

la Repubblica: Meloni divora la Lega

La Stampa: Dossier, Meloni stoppa Nordio

Il Sole 24 Ore: Cartelle fiscali, pagamenti in dieci anni / per i contribuenti più in difficoltà

Avvenire: Fronte del negoziato

Il Messaggero: Fisco, rate in 10 anni per pagare

Il Giornale: Pace fiscale, è fatta

Leggo: Fisc, più tempo per pagare

Qn: Europee, Meloni pronta a scendere in campo

Il Fatto: Ue e Usa contro il Papa / Kiev convoca il Nunzio

Libero: Gli autoaffondati

La Verità: Perugia indaga sugli intrighi / dei pm rivelati dalla «Veritù»

Il Mattino: «Premiato il buon governo»

il manifesto: Inciampo / largo

Domani: I grillini non votano Renzi e Calenda / Il dilemma di Conte sul campo largo