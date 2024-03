Trapani è "Città che legge" e Cepell la celebra con una rivista speciale

12/03/2024 11:23:00

Cepell, il "Centro per il libro e la lettura", sceglie Trapani con una edizione della rivista "Città che legge – Libri e Riviste d’Italia" dedicata alla città.

Si tratta della rivista promossa dal Ministero della Cultura che divulga arte, cultura e storia raccontando il territorio attraverso la parola scritta. A descrivere il territorio saranno istituzioni, giornalisti, docenti, storici e scrittori. Sono loro gli influencer che renderanno la città tra i due mari, vera promotrice attiva della lettura.

Appuntamento allora alla Biblioteca Fardelliana a Trapani mercoledì 13 marzo, alle ore 17.30 per scoprire Cepell. L’evento è organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana e la Rete Bibliotp delle Biblioteche della Provincia di Trapani.

Cepell: Trapani è "Città che legge"

Trapani è già insignita del titolo di "Città che Legge", finalista per la designazione di Capitale Italiana della Cultura 2022 e di Capitale Italiana del Libro 2024. La città ha consolidato, grazie alle numerose sinergie con istituzioni e soggetti diversi, il suo impegno culturale attraverso la realizzazione di sette Patti per la Lettura e la creazione di una Rete di festival letterari. Trapani è stata anche sede nel maggio 2023 degli Stati generali dei Patti per la Lettura a cura del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.