Ancora violenza nel centro di Marsala. C'è stata una rissa a Porta Mazara

15/03/2024 18:36:00

Ancora violenza a Porta Mazara, nel centro storico di Marsala. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo 2024, c'è stata una rissa tra due persone.

I due se li davano di santa ragione, davanti a tanta altra gente. E' stato chiesto l'intervento dei vigili urbani, sul posto, che però non potevano intervenire perchè impegnati in un altro servizio. Allora sono arrivati i Carabinieri che hanno separato i due. La lite sarebbe nata per questioni economiche.

Non è il primo episodio di violenza che si registra in quella zona di città. Residenti e negozianti da mesi chiedono più sicurezza nel centro, e in particolare a Porta Mazara. Da qualche giorno, tra l'altro, è stato attivato un dispositivo di sicurezza in più, con l'Esercito chiamato a presidiare alcune zone di Marsala, Trapani, Erice e Petrosino, proprio per prevenire episodi di violenza, microcriminalità, e malamovida.