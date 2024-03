Europee: Enrico Rizzi si candida con De Luca

23/03/2024 09:51:00

Enrico Rizzi sarà candidato con Cateno De Luca per le prossime elezioni europee di Giugno. La scelta di De Luca di puntare anche sull'animalista "influencer" trapanese, protagnista di molte battaglie, e di altrettante polemiche, sarà ufficializzata la settimana prossima.

Cateno De Luca, con il suo movimento, Sud chiama Nord, che in Sicilia gode di una buona percentuale di consensi, ha deciso di andare da solo alle elezioni europee. C'è da superare la soglia di sbarramento, ed è per questo che De Luca sta cercando alleanze con vari movimenti territoriali e candidature che possano dare visibilità al movimento, come quella del capitano Ultimo, presentata la settimana scorsa.

Enrico Rizzi, attivista animalista e vegano trapanese, è mpegnato nella tutela degli animali da oltre 15 anni. Molto presente sui social, Rizzi interviene quotidianamente su segnalazioni di abusi e violenze sugli animali, collaborando con le forze dell'ordine per il loro salvataggio, ma il suo nome è legato anche a diverse controversie legali, con alcune cause per diffamazione.