Trapani Shark: arrivano Gentile e Alibegovic

01/04/2024 02:35:00

Stefano Gentile e Amar Alibegovic sono due nuovi giocatori della Trapani Shark.

L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore. I granata arricchiscono così il roster in vista della volata finale di campionato. Stefano Gentile arriva da Sassari, in A1, e Alibegovic, arriva dalla Turchia.

Stefano Gentile, esperto play/guardia italiano di 191 cm e 90 kg, proveniente dal Banco di Sardegna Sassari (Serie A) giocherà con la 22.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura. È stata una scelta molto difficile e sofferta ma alla fine ha prevalso la voglia di mettersi ancora in gioco ed entrare a far parte di un nuovo progetto ambizioso come quello di Trapani. Voglio ringraziare il presidente Antonini, la società e lo staff per aver puntato su di me, e farò di tutto per ricambiare sul campo questa fiducia. Ovviamente non potró mai dimenticare gli anni trascorsi a Sassari, ricchi di soddisfazioni professionali e personali. Ringrazio società, staff e tifosi per tutto quello che mi hanno dato in questi sei anni. Nello specifico voglio ringraziare Stefano e Francesco Sardara per avermi accolto e trattato come uno di famiglia e per avermi concesso la possibilità di intraprendere questa nuova avventura, che non è una cosa scontata. Non vedo l’ora di cominciare!” ha dichiarato Gentile.

Amar Alibegović, centro bosniaco di formazione italiana di 206 cm e 109 kg, proveniente dal ÇaÄŸdaÅŸ Bodrumspor (Prima Lega Turca) ha selto la maglia numero 3.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Vengo a Trapani per vincere il campionato. Fare parte di questo Club sarà sicuramente una nuova sfida professionale e umana, e sarà un trampolino di lancio viste le grandi ambizioni di Trapani Shark. Conosco bene coach Diana e so quello che si aspetta da me. Voglio ringraziare il Presidente Antonini per la fiducia che ha riposto in me. Un grazie speciale al Bodrumspor che mi ha permesso una stagione importante in un campionato importante come quello della Turchia. Non vedo l’ora di arrivare, conoscere l’ambiente e vedere il palazzo pieno di tifosi!”.

Andrea Diana, coach della Trapani Shark, ha così commentato i due acquisti: “L’acquisto di Stefano Gentile è l’ulteriore conferma di quanto il Club voglia giocarsi tutte le sue carte per raggiungere l’obiettivo finale della stagione, senza lasciare nulla al caso. Stefano è un grande giocatore che si è distinto in questi anni per la grande personalità ed intelligenza cestistica. Sono sicuro che saprà inserirsi in fretta nella nostra squadra, come ha già fatto in passato in contesti analoghi, trasmettendo a tutti la sua etica di lavoro ed esperienza, e confrontarmi con lui su questo ha confermato la sua determinazione a far parte del progetto. L’acquisto di Amar, giocatore che conosco personalmente per averlo allenato un anno alla Virtus, è un acquisto molto importante per questa categoria. Ringrazio personalmente il Presidente Valerio Antonini per l’extra budget. Arriva un giocatore nel pieno della sua carriera, ho sentito Amar molto motivato e sono sicuro che porterà alla squadra grande impatto atletico e tutta la sua fame di vittoria. Insieme a Stefano Gentile è un altro tassello importante, anche in chiave futura”.