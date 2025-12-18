Trapani Shark, oggi la giornata decisiva: penalizzazioni, multe e rischio esclusione 

18/12/2025 06:00:00

È un giovedì decisivo per il futuro della Trapani Shark, che si ritrova nel pieno di una crisi senza precedenti. Sul tavolo della FIP e della Lega Basket c’è il destino di un club che, pur dimostrando grandi risultati sul parquet, rischia grosso fuori dal campo. Oggi si tiene infatti una riunione d’urgenza a Roma tra i vertici federali per affrontare il caso Trapani, ormai diventato un’emergenza per tutto il movimento cestistico nazionale.

Cinque punti di penalizzazione, 50.000 euro di multa e un’iscrizione sotto esame

La squadra trapanese è partita in campionato con una penalizzazione di 4 punti per inadempienze amministrative. A questa si è aggiunta pochi giorni fa un’ulteriore penalizzazione di -1 punto, causata dal mancato pagamento di una rata di un piano di rientro concordato con l’Agenzia delle Entrate. Un colpo pesantissimo per una formazione che, senza i punti tolti, sarebbe al comando della Serie A.

Inoltre, il club è stato multato per 50.000 euro dal giudice sportivo: la colpa è quella di non aver schierato 12 giocatori sotto contratto nella partita contro Udine, violando la formula 6+6 sottoscritta a inizio stagione. Un errore reso ancor più grave dall’attuale blocco del mercato: Trapani non può tesserare nuovi atleti né regolarizzare la posizione del coach Alex Latini, figura-chiave nella delicata fase di autogestione in corso.

Antonini annuncia: “Versato un milione di euro per salvare il club”

Nel tentativo di salvare il progetto, il presidente Valerio Antonini ha annunciato pubblicamente, via social, di aver versato un milione di euro per coprire le pendenze fiscali entro la scadenza del 16 dicembre. Un intervento personale che tuttavia non ha placato i dubbi della Federazione: la FIP ha aperto un fascicolo anche sull’iscrizione al campionato 2025/2026, con ipotesi di irregolarità.

Trapani ha presentato un corposo ricorso documentale, chiedendo la revoca delle penalizzazioni e il dissequestro del mercato. Ma la risposta degli organi federali è attesa per oggi.

Scenario da incubo: tra autogestione, tesseramenti bloccati e rischio default

Sul parquet, la squadra ha risposto con enorme professionalità: 10 vittorie e 1 sola sconfitta, una qualificazione storica al play-in di Champions League, e l’impresa sfiorata a Bursa. Ma dietro le quinte il quadro è desolante: allenatore dimissionario, roster ridotto all’osso, giocatori senza contratto o fuori rosa, e un mercato bloccato.

La partita di domenica contro Sassari è a rischio: senza 12 tesserati regolari, la squadra potrebbe subire un’altra multa da 50.000 euro, e la Dinamo ha ritardato l’apertura della prevendita. Sullo sfondo resta il rischio più grave: se non verranno risolte le questioni pendenti con FIP e Agenzia delle Entrate, si apre il concreto spettro del fallimento societario immediato.

Cosa può accadere oggi?

Il vertice di oggi a Roma è cruciale. La FIP e la Lega Basket dovranno decidere se:

accogliere le istanze di Trapani;

confermare penalizzazioni e blocco tesseramenti;

o, nel peggiore degli scenari, escludere il club dal campionato per violazioni ripetute e inadempienze.

Una scelta delicata che può segnare la fine o il rilancio di un progetto sportivo che, appena sei mesi fa, celebrava la storica promozione in Serie A e una città impazzita di entusiasmo. Oggi resta solo l’incertezza.



