09/04/2024 20:00:00

Dopo la promozione in serie C l'attuale stadio provinciale del Trapani Calcio sta troppo stretto al presidente Valerio Antonini.

L'idea è quella di avere uno stadio che possa contenere almeno 20mila posti. Domenica sera contro il Siracusa, con la gara che è valsa la promozione alla categoria superiore, lo stadio ha registrato il tutto esaurito e così il presidente venuto dal Lazio (qui l'inchiesta di Tp24 su Antonini) pensa di dover dare uno stadio più grande e confertovole ai tifosi granata.

Sembrano due le opzioni in campo, o la ristrutturazione e l'ampliamento del provinciale, o addirittura uno stadio nuovo che, in quel caso, sarà realizzato nel territorio cittadino trapanese e non più ad Erice, dove si trova il provinciale.