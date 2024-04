11/04/2024 17:37:00

Ancora morti sul lavoro in Sicilia. Oggi a Milazzo un operaio di circa 70 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un’impalcatura durante dei lavori di ristrutturazione in un condominio di via Giorgio Rizzo.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti dello stabile che hanno udito un forte rumore sordo provenire dall’esterno. Scesi a controllare, hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo riverso a terra.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e una pattuglia dei Carabinieri, coordinata dal Comandante Andrea Maria Ortolani. I militari indagano per fare luce sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Sul luogo dell'incidente anche il magistrato di turno, che seguirà da vicino le indagini su questa ennesima morte bianca avvenuta in un cantiere edile. Un evento tragico che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.