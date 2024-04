Dal 16 al 19 maggio la XXVI edizione del Concorso Lirico "Città di Alcamo"

11/04/2024 22:10:00

La XXVI edizione del Concorso Lirico “Città di Alcamo”, organizzato dall'Associazione “Amici della Musica” di Alcamo si terrà dal 16 al 19 maggio 2024, con la numerosa partecipazione di cantanti lirici, provenienti da diverse nazioni. Al concorso possono partecipare cantanti lirici di qualunque nazionalità, nati tra il 1° gennaio 1989 e il 1° maggio 2006.

I primi 100 iscritti saranno ospitati dal Comitato Organizzatore. Le domande di iscrizione possono essere presentate on line dal sito www.amicimusicaalcamo.it oppure inviate per e-mail a

infoamicimusicaalcamo@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile. La Direzione Aristica del Concorso è affidata al celebre soprano Lella Cuberli.

Di particolare prestigio sono i componenti della Giuria Artistica provenienti da tutto il mondo ovvero:

Presidente: Vincenzo De Vivo - Direttore Artistico della Stagione lirica del Teatro dellle Muse “F. Corelli” di Ancona e dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo - Italia Componenti: Richard Barker - Maestro preparatore - Gran Bretagna Paoletta Marrocu - Soprano – Italia.

Premi della XXVI edizione del Concorso:

I Premio: € 3.000,00

II Premio: € 1.500,00

III Premio: € 1.000,00

Premio Speciale della Critica “Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occientale” di € 1.000,00, assegnato dalla giuria della Critica presieduta dal Maestro Claudio Montesano, docente di pianoforte al Conservatorio di Musica di Stato di Cal￾tanissetta.

Premio Internazionale: I vincitori del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo” saranno invitati a partecipare ad un’audizione riservata per entrare a far parte dell’agenzia per cantanti lirici Salvadei Opera&Concert di Marco Gasparrini - Macerata

Premio Speciale Internazionale Ente Luglio Musicale Trapanese da destinare ad uno o più partecipanti individuati tra i concorrenti finalisti del Concorso, che consiste in una scrittura per le prossime produzioni dell’Ente. Oltre a Borse di studio offerte dai Club Services di Alcamo, concerti premio, audizioni e premi speciali.

Il concerto di Gala con premiazione si terrà domenica 19 maggio 2024 alle ore 18,00 presso il Teatro Cielo, durate la serata verranno conferiti anche i Premi Internazionale per la Cultura “Vissì d’Arte – Città di Alcamo”.

Il Premio Internazionale per la Cultura " Vissi d'Arte - Città di Alcamo" è stato istituito a partire dal 2001, quale riconoscimento a personalità della Cultura e dell'Arte mondiale che "in modo spesso disinteressato ma entusiastico, professionale, continuo e

costante hanno svolto, svolgono e svolgeranno le loro attività in campi della conoscenza, della ricerca, della scienza e delle arti ove trovano conforto, stimolo, interesse e tanto altro tutti gli esseri umani”. Il Premio consiste in un’opera artistica in argento, che riproduce una colonna di un tempio classico con capitello di ordine corinzio di notevole valore non solo simbolico, quale elemento costruttivo che svolge funzione di sostegno, di decoro ma anche una funzione di riunione sociale, realizzata appositamente e in esclusiva per la nostra associazione dalla storiche gioiellerie di Palermo.



L’organizzazione di questo storico evento prevede anche la presentazione del libro “l’Arte della salvezza. Storia favolosa di Marck Art” ovvero del celeberrimo artista Marco Urso, curato da Carmelo Sardo, scrittore e capo redattore delle cronache su

TG5 che si terrà alle ore 18.00 di sabato 18 maggio all’Aud. Collegio dei Gesuiti e a seguire alla prima mostra mondiale di scultura dell'artista Giuseppe D’Ina e di pittura del figlio Andrea nei locali del Museo d'Arte Contemporanea presso il Collegio dei Gesuiti di Alcamo.