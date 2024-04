Siccità, l'amministrazione di Marsala chiede di riattivare i pozzi chiusi 

19/04/2024 00:14:00

Riattivare i pozzi comunali chiusi e ricercare nuova falde acquifere, le richieste fatte dall'amministrazione comunale di Marsala alla regione.

Dallo scorso febbraio, una ordinanza sindacale impone su tutto il territorio comunale di Marsala - fino al prossimo 31 ottobre - un rigoroso contenimento del consumo dell'acqua per contrastare la crisi idrica che investe la Sicilia, Marsala inclusa.

Afferma il sindaco Grillo: ”Avevamo intrapreso per tempo le opportune iniziative, con scelte strategiche che ci vedono in prima linea contro la siccità. Pertanto, auspichiamo interventi a breve, medio e lungo termine che tengano conto dei cambiamenti climatici e della riduzione dei punti di prelievo”. Al riguardo, il sindaco Grillo e l'assessore Ivan Gerardi hanno avanzato alla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture la richiesta di utilizzare l'acqua proveniente da tre pozzi di contrada Cozzogrande, precedentemente chiusi per presenza di nitrati. Contestualmente, sono stati richiesti tre impianti di denitrificazione da impiegare nei suddetti pozzi. In più, l'Amministrazione Grillo ha evidenziato l'opportunità di essere autorizzata a ricercare ulteriori falde acquifere, al fine di realizzare altri sei pozzi nel territorio.

Il tutto, mentre crescono gli interventi di manutenzione per migliorare la rete idrica cittadina, con troppe condotte danneggiate che necessitano di riparazioni. Situazione questa che ha indotto il sindaco Grillo a richiedere fondi regionali per la sostituzione di rete idrica vetusta, al fine di evitare - in questo momento di forte crisi idrica - il rischio di perdite di acqua lungo le condotte.