Marsala, oggi al Parco Archeologico Francesco Terracina racconta il Mal di Sicila 

23/04/2024 09:29:00

Martedì 23 aprile alle ore 17.30, presso il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, si terrà un appuntamento letterario a ingresso gratuito inserito nelle "Conversazioni al Parco",

organizzate da 38 Parallelo - tra libri e cantine, festival che presenterà la sua ottava edizione a Marsala dal 16 al 18 maggio 2024, in collaborazione con il Parco Archeologico Lilibeo-Marsala.

Francesco Terracina, giornalista e scrittore, presenterà il suo ultimo libro intitolato "Mal di Sicilia", edito da Laterza, in una conversazione con Rossella Nocera.

Il libro offre uno sguardo inconsueto sulla Sicilia, attraverso una serie di ritratti di uomini e donne affascinati e respinti dalla singolarità di questa terra. Terracina esplora il concetto di "Mal di Sicilia", un sentimento ambivalente di attrazione e avversione che affligge sia gli isolani che gli stranieri che si trovano a vivere o a visitare questa regione unica nel suo genere.

Attraverso una serie di racconti che spaziano dagli intellettuali ai viaggiatori, dagli artisti ai magistrati, Terracina dipinge un quadro affascinante e complesso della Sicilia e delle sue molteplici sfaccettature. Dai racconti di personaggi come Elio Vittorini, Goliarda Sapienza e Stefano D'Arrigo fino alle tragiche storie di Gaetano Costa, Pio La Torre e Mauro Rostagno, il libro offre uno sguardo penetrante sulla vita e sulla cultura di questa affascinante regione.

L'autore esplora anche storie meno conosciute, come quella di un anziano ufficiale di Marina tedesco che ha scelto di vivere in una grotta sull'isola di Filicudi, o quella di un capitano della Marina britannica che ha speso tutti i suoi averi per finanziare ricerche archeologiche ad Agrigento. Attraverso queste storie, Terracina mette in luce il legame indissolubile che lega queste persone alla Sicilia, nonostante i loro tentativi di allontanarsene.

L'evento, patrocinato dal Comune di Marsala e inserito nel programma de "Il Maggio dei Libri". Media partner: TP24 - Il territorio in diretta e RMC 101.