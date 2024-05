Marsala e Petrosino avviano la campagna di prevenzione incendi

09/05/2024 21:20:00

Sia il comune di Petrosino che quello di Marsala hanno emanato l’ordinanza di prevenzione per il rischio incendi che sarà in vigore dal 15 maggio al 31 ottobre.

Le due amministrazioni chiedono la collaborazione di tutti i cittadini per rispettare le seguenti disposizioni: non ammucchiare rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o terreni incolti; vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace; vietato fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito; non usare fuochi d’artificio fuori dalle aree designate; proibito bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e residui di potature; evitare ogni operazione che possa causare incendi.

I proprietari, affittuari o conduttori di terreni agricoli dovranno mantenere puliti i terreni, eliminando sterpaglie, rovi e vegetazione secca, pulire una fascia di almeno 20 metri dalla scarpata stradale da ogni materiale combustibile e rimuovere la vegetazione secca intorno ai fabbricati e dai confini di proprietà per una fascia di almeno 10 metri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà soggetto a sanzioni anche di 700 euro. Chiunque avvista un incendio deve darne immediata comunicazione. Oltre al Numero Unico Emergenze 112 (Carabinieri), si potranno contattare: Vigili del Fuoco Comando Provinciale TP (0923550300), Distaccamento VV.FF. Marsala (0923951222), Corpo Forestale Reg. Sicilia Servizio Emergenze Ambientali (1515), Carabinieri Comando Marsala (0923723537), Carabinieri Staz. Santi Filippo e Giacomo (09239682247), Centralino Comune Marsala (0923993111), Polizia Municipale Marsala (0923723303), Dip. Reg. Protezione Civile – Sala Operativa Regionale (SORIS, 800 404040).