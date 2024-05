Marsala, in consiglio comunale debiti fuori bilancio e sottopasso stazione ferroviaria

10/05/2024 13:00:00

Il Consiglio comunale di Marsala, presieduto dalla vice presidente Eleonora Milazzo, ha approvato sette delibere relative a debiti fuori bilancio per un importo totale di poco più di 2000 euro, oltre a un decreto ingiuntivo. Presentato un atto di interpello sul sottopasso della stazione ferroviaria.

Comunicazioni - La consigliera Elia Martinico ha denunciato lo stato di degrado della strada che conduce al Santuario di Santo Padre delle Perriere, particolarmente frequentata in questo periodo dai pellegrini. Ha chiesto un intervento non solo di diserbo, ma anche di pulizia accurata.

Rosanna Genna ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni della Via Vecchia Mazara, evidenziando la scarsa attenzione riservata a questa importante arteria.

Pino Ferrantelli ha sollecitato un'azione politica per risolvere i problemi di fognatura degli abitanti del versante sud della città, che al momento non sono allacciati alla rete. Leo Orlando ha segnalato la presenza di semafori inattivi e lo stato di sporcizia delle strade cittadine e periferiche.

L'assessore Salvatore Agate ha annunciato l'avvio del restyling della zona di Santo Padre a partire da venerdì prossimo, secondo un calendario di interventi concordato con Formula Ambiente.

Sottopasso stazione ferroviaria - Il consigliere Flavio Coppola ha presentato un atto di interpello sul sottopasso della stazione ferroviaria, sollecitato da una petizione degli abitanti della zona di via Cairoli. Dopo un ampio dibattito, la votazione della delibera è stata rinviata a martedì 14 maggio.

Debiti fuori bilancio - Le sette delibere approvate riguardano pagamenti per spese legali, forniture, servizi e lavori di manutenzione. L'amministrazione comunale ha spiegato che si tratta di spese imprevisto e non programmate, ma comunque necessarie per garantire il regolare funzionamento dei servizi.