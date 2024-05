I Misteri di Trapani domani su Canale 5

11/05/2024 13:14:00

Domani, domenica 12 maggio alle ore 8:50, Canale 5 lancia la XVII° edizione del programma "I Viaggi del Cuore", condotto da Davide Banzato. La premiere della stagione avrà come destinazione Trapani, introducendo i telespettatori alle meraviglie storiche e culturali della Sicilia.

Il primo episodio, dedicato a Trapani, esplorerà la città nota come la "città delle 100 chiese", evidenziando la sua ricca eredità di tradizioni religiose e la sua storia unica nel Mediterraneo. Trapani, conosciuta anche per la storica lavorazione del sale fin dall'epoca fenicia e per essere un importante porto marittimo tra il Mar Mediterraneo e il Mar Tirreno, offre una narrazione affascinante di scambi culturali e tradizioni marittime. Un focus speciale sarà dedicato alla lavorazione del corallo rosso e alla venerata Madonna di Trapani, compatrona della città insieme a Sant’Alberto.

Uno degli aspetti più emozionanti del viaggio sarà la scoperta degli antichi riti di Trapani, con particolare attenzione alla celebrazione dei Misteri durante la Settimana Santa, una processione che coinvolge la cittadinanza per 24 ore consecutive in un evento di profonda devozione e comunità.

Oltre alle bellezze e alle tradizioni di Trapani, il programma presenterà contributi di ospiti come Chiara Amirante, fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, e autori delle Edizioni San Paolo, che offriranno approfondimenti di attualità e discussione su nuove pubblicazioni editoriali. La trasmissione si avvarrà anche del supporto delle Missioni Don Bosco per ampliare la prospettiva su questioni globali.

"I Viaggi del Cuore" è un format televisivo creato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production e Consuelo Bonifati per Mediaset R.T.I., con la regia di Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Il programma, che dura 50 minuti, mira a toccare il cuore di credenti e non, grazie a un approccio culturale sofisticato e un investimento significativo in una produzione di alta qualità visiva.

Quest'anno, il programma gode anche del patrocinio della Santa Sede tramite il Dicastero per l’Evangelizzazione, confermando il suo impatto e la sua rilevanza sia in Italia che a livello internazionale. Non perdete l'appuntamento con "I Viaggi del Cuore" per immergersi nei misteri e nella cultura di Trapani.