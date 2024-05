23/05/2024 07:54:00

Si svolgeranno oggi, giovedì 23 maggio, alle 15, nella Chiesa Madre di Campobello di Mazara, i funerali di Ninfa Indelicato, la maestra di 64 anni travolta e uccisa martedì da un furgone proprio davanti alla scuola in cui insegnava.

La donna è stata investita da un furgone condotto da un anziano di 79 anni mentre stava entrando a scuola, presso l'Istituto per geometri "V. Accardi” di Campobello di Mazara, che ospita anche alcune classi delle elementari in cui insegnava la maestra.

La donna aveva parcheggiato l'auto sul prolungamento di via Roma e stava raggiungendo l'istituto scolastico sul marciapiede quando all'improvviso è stata travolta in pieno dal Fiat Doblò guidato dall'anziano. Tanta la commozione e il dolore a Campobello di Mazara per una maestra che ha insegnato a generazioni di campobellesi. Ieri è stato osservato un minuto di silenzio in tutti gli istituti scolastici. Anche il ministro dell'Istruzione Valditara e l'assessore all'Istruzione e Formazione Turano, oltre al sindaco di Campobello, hanno espresso il cordoglio per la morte dell'insegnante.