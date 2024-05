I fatti del 27 Maggio: vince la Ferrari, G7 dei ministri finanziari, governo contro la cannabis light

27/05/2024 07:02:00

E' il 27 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo. Erano sette anni che la Ferrari non vinceva nel Principato di Monaco. Ora il Mondiale è riaperto.

• Al G7 dei ministri finanziari a Stresa si sono detti: che le banche occidentali devono lasciare la Russia; che bisogna utilizzare i beni russi congelati per finanziare l’Ucraina; che bisogna imporre dazi sulle importazioni cinesi; che la global minimum tax deve essere approvata, ma non lo sarà così facilmente perché India e Cina sono contrarie





• Il governo ha presentato un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera per vietare la coltivazione e la vendita della cannabis light

• Secondo un pettegolezzo di Dago, Papa Francesco – in un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani – avrebbe detto che «nella Chiesa c’è troppa aria di frociaggine» e che i vescovi devono «tenere fuori dai seminari tutte le checche, anche quelle solo semi orientate»

• Dopo le accuse di Luciano Benetton è scattato il piano di salvataggio dell’azienda: Edizioni ha un rosso di 260 milioni

• Il fratello di Dale Pike, l’uomo ammazzato a Miami nel 1998 per la cui morte Chico Forti è stato condannato all’ergastolo, ha scritto una lettera alla madre di Chico: «Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio»

• A Cannes Francis Ford Coppola e Paolo Sorrentino sono rimasti a mani vuote. Anora di Sean Baker ha vinto la Palma d’Oro, il Gran premio della giuria è andato a All We Imagine as Light. La migliore attrice è un transessuale

• Mark Rutte prenderà il posto i Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato

• Hamas ha lanciato otto razzi verso Tel Aviv in Israele per la prima volta in circa quattro mesi, gli israeliani hanno risposto bombardando Rafah (si parla di 40 morti e strage di civili)

• La polizia tedesca ha sgominato una cellula di Hamas che preparava attentati contro l’ambasciata israeliana a Berlino e una base militare americana in Germania

• Il premier britanno Rishi Sunak ha annunciato che, se sarà rieletto, introdurrà la leva militare per i diciottenni

• Un uomo di 56 anni, marito di una eurodeputata, è stato trovato morto sul sedile del suo suv su una strada di Palermo. Aveva una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Sulla camicia, una chiazza di sangue

• A San Giovanni Rotondo, in Puglia, un uomo di 43 anni ha ammazzato di botte una vecchietta, poi si è messo a girare nudo per le strade del paese inveendo contro i passanti

• In Calabria un pescatore ha trovato uno zainetto tra gli scogli. Dentro lo zainetto, c’era una busta di plastica. Dentro la busta, il cadavere di una neonata

• Alberto Dandolo è stato aggredito e picchiato in casa sua a Milano da due teppisti sconosciuti. Qualcuno che non gradiva i suoi scoop?

• Il campionato è finito. La Lazio si qualifica per l’Europa League, la Roma è fuori dalla Champions. L’Empoli è salvo, il Frosinone va in serie B

• Tadej Pogačar, corridore sloveno di 25 anni, è stato dominatore assoluto di questa edizione del Giro. Se non fosse stato battuto allo sprint nella frazione inaugurale di Torino, avrebbe vestito la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa

• Francesco Bagnaia riesce finalmente a sfatare la maledizione del Montmelò e vince il Gran Premio di Catalogna

• È morto il musicista americano Richard Sherman. Assieme al fratello Robert aveva composto le colonne sonore di film come La spada nella roccia, Il libro della giungla, Gli Aristogatti, Pomi d’ottone e manici di scopa, FBI – Operazione gatto e Mary Poppins. Era loro anche la celebre Supercalifragilistichespiralidoso. Aveva 95 anni

• Se n’è andato anche il dottor Paolo Spada, chirurgo della clinica Humanitas di Rozzano. Era diventato famoso sui social durante la pandemia con la rubrica Pillole di ottimismo. Era malato da tempo. Aveva 56 anni

Titoli

Corriere della Sera: Voto e riforme, alta tensione

la Repubblica: Ue, il diktat di Meloni

La Stampa: Premierato, frenata Meloni

Il Sole 24 Ore: Festival dell’Economia: / Benessere per età / vincono Sondrio, / Gorizia e Trento

Il Messaggero: Meloni frena sulle armi Nato / «Referendum, non lascio»

Il Giornale: Meloni promette: governerò 5 anni

Leggo: Mosca minaccia: guerra mondiale

Libero: Mentana spegne / i tele-piagnoni

Qn: Sanità, il piano per tagliare le liste

Il Fatto: Guerra mondiale: lite a destra/ Conte accusa, Schlein sta zitta

La Verità: La Bce fa campagna elettorale / per la lista unica pro green deal

Il Mattino: Meloni, cantiere Caivano

il Quotidiano del Sud: Pnrr e anticipi di cassa: comuni in crisi finanziaria

Domani: L’Ucraina tra escalation e negoziato / Meloni contro Stoltenberg e Macron