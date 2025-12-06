6 Dicembre: Trump "cancella" l'Europa, accordo India Russia, droni in Francia

06/12/2025 07:41:00

E' il 6 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In un documento di 32 pagine titolato Strategia di sicurezza nazionale, l’amministrazione Trump ha ribadito l’autonomia degli Usa rispetto al resto del mondo, detto che si sta andando versa la «cancellazione della civiltà» europea e che la Nato deve smettere di espandersi

• Modi e Putin hanno firmato un accordo per portare il commercio tra India e Russia a cento miliardi di dollari entro il 2030



• Giovedì cinque droni non identificati sono stati abbattuti dalla gendarmerie mentre sorvolavano una base navale in Bretagna, dove sono dislocati 4 sottomarini nucleari

• Gli Usa hanno ucciso 4 persone nell’oceano Pacifico, nell’ennessimo attacco contro un’imbarcazione di presunti narcos

• Trump ha cambiato gli architetti addetti alla progettazione della nuova sala da ballo della Casa Bianca, perché vuole che la si costruisca con più fretta e senza remore sulla grandezza

• Sono state diffuse 33 mila foto delle prigioni siriane ai tempi della dittatura di Assad dove si vedono cadaveri emaciati. In Italia le ha pubblicate in esclusiva L’Espresso

• Netflix ha comprato Warner Bros per 82,7 miliardi di dollari

• La Commissione Europea ha multato X di 120 milioni di euro per varie violazioni

• Moore Threads Technology, una sorta di Nvidia cinese, ha debuttato alla Borsa di Shanghai e il suo valore è aumentato del 420 per cento

• In una lettera all’Ue scritta con Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria, l’Italia ha chiesto che si ammorbidisca il divieto alle auto ibride che entrerà in vigore nel 2035

• Sono stati sorteggiati i gironi dei mondiali: se si qualifica, l’Italia giocherà nel Girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Alla cerimonia di sorteggio hanno cantato Andrea Bocelli (Nessun dorma) e i Village People (Ymca), Infantino ha dato un premio per la pace a Trump (che ha raccontato che da bambino vide giocare Pelé). Oggi si sorteggiano le partite

• Mattarella, accendendo la torcia olimpica nel piazzale di fronte al Quirinale, ha parlato di pace

• Per la Treccani la parola dell’anno è «fiducia», per Pantone il colore dell’anno è Cloud Dancer, «un bianco etereo che simboleggia un’influenza rasserenante»

• Secondo il rapporto Censis gli italiani sono sempre più poveri, sempre più insofferenti verso la politica e le notizie dal mondo, e sempre più edonisti (fanno spesso sesso)

• A Milano uno studente turco di 23 anni è morto buttandosi da una finestra dopo aver fumato cannabis comprata in un negozio di Firenze

• È stato assolto per legittima difesa l’uomo che nell’aretino uccise il vicino che gli entrò in casa con la ruspa

• La questura ha vietato una manifestazione di Forza Nuova che si sarebbe dovuta tenere oggi a Tor Pignattara, a Roma. L’evento prevedeva anche delle «ronde»

• Emma Bonino è stata dimessa dalla terapia intensiva

• Alla stazione Centrale di Milano sono state inaugurate le nuove scale mobili, che finalmente permettono di arrivare ai treni evitando la gimcana dei tapis roulant

• Nel tradizionale discorso alla città alla vigilia di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo Delpini ha parlato molto duramente di Milano, dei suoi affitti troppo alti, dei suoi giovani violenti, del suo capitalismo finanziario

• Sergio Castellitto è stato scagionato dall’accusa di aver illegittimamente licenziato un dirigente del Centro sperimentale di cinematografia di Roma quando ne era presidente

• Flavio Bolsonaro, primogenito di Jair, sarà il candidato della destra alle prossime presidenziali in Brasile

• Thomas Ceccon ha vinto l’oro nei 100 dorso agli Europei

• Nelle prove libere di Abu Dhabi, Norris è stato il più veloce. Con la gara di domani si decide l’esito del mondiale

• Sono morti il politico Giuseppe Caroli (94 anni), l’architetto canadese Frank Ghery (96), il cantautore Sandro Giacobbe (75), l’attore giapponese Cary-Hiroyuki Tagawa (75)



Titoli

Corriere della Sera: Edilizia, via libera alla riforma

la Repubblica: Putin attacca la Nato / Trump: meno sanzioni

La Stampa: Caso Cina-Cdp, stop dell’Ue

Il Sole 24 Ore: Via libera al Codice sull’edilizia / Sanatoria facile per i vecchi abusi

Avvenire: Il mondo in trappola

Il Messaggero: Ucraina, Putin vuole la resa

Il Giornale: Hamas connection

Leggo: Fuga dei giovani, conto salato

Il Fatto: Bertolini (Csm) a rapporto / in casa FdI sul referendum

Libero: Il giallo dei bimbi tolti ai genitori

La Verità: Prima ti portano via i figli / poi vedono se c’è un motivo

Il Mattino: Putin, ultimatum a Zelensky

il Quotidiano del Sud: Donbas, il diktat di Putin / L’Italia si inceppa sulle armi

il manifesto: Eccellenza / italiana

Domani: Ucraina, le linee rosse di Putin / Macron: «Gli Usa ci tradiscono»



