San Vito Lo Capo si prepara all'estate, e inizia dai fondali puliti 

27/05/2024 07:35:00

Decine di chili di rifiuti rimossi dai fondali del porto di San Vito, presa d’assalto per il Festival degli Aquiloni, anticipo dell’estate che verrà e che vivrà il clou a settembre con il Cous Cous Fest.

La località turistica sposa la sostenibilità ambientale e lancia la pulizia dei fondali del porto grazie all’impegno dei volontari dell’associazione pescatori “Mimmo Maniaci” in collaborazione con i centri Diving del territorio. Ma anche dei turisti che si sono uniti per ripulire i fondali del porto.

“Abbiamo raccolto un numero incredibile di copertoni, quelli che venivano utilizzati come parabordo nelle imbarcazioni – spiega Gaetano Lucido, presidente dell’associazione dei pescatori -, unitamente a plastica, pompe sommerse, materiale ferroso e anche un ventilatore”.

“La pulizia dei fondali è la dimostrazione che stiamo dalla parte della sostenibilità – spiega Francesco La Sala, il sindaco di San Vito – e grazie ai volontari, abbiamo riproposta, dopo oltre dieci anni, questa pulizia”.

San Vito, quindi, è già pronta per la stagione estiva. Assicurando tutti quei servizi necessari ai turisti, sempre tenendo accese le attenzioni sull’ambiente. E in quest’ottica rientra l’apertura continua del centro comunale di raccolta dove visitatori e turisti possono conferire i rifiuti differenziati dopo aver trascorso la giornata a San Vito. “Puntiamo a incrementare la percentuale di differenziata – continua La Sala –. Abbiamo ampliato il numero di cestini in paese e lasciando aperto il Ccr tutto il giorno. Quest’anno abbiamo cominciato la stagione nel modo migliore, perché a maggio abbiamo avuto tantissimi eventi: Vivicittà, week-end dello sport, zerobarriere, con tanti appassionati, soprattutto dall’estero, che hanno raggiunto San Vito per vivere il nostro territorio, riserva dello Zingaro compresa”.

San Vito Lo Capo si prepara all'estate

E San Vito sta già facendo registrare numeri importanti per quanto riguarda le presenze, confermandosi terzo polo turistico della Sicilia. Il Festival degli Aquiloni, in fase di svolgimento, ne è una riprova, con appassionati giunti da ogni parte dell’Italia anche grazie alle tante novità previste quest’anno. Poi, le maggiori attenzioni sono tutte sul Cous Cous Fest che quest’anno celebra la ventisettesima edizione, in calendario dal 20 al 29 settembre.

Dieci giorni che animeranno San Vito tra sfide di cucina, incontri culturali, cooking show, degustazioni e grandi spettacoli gratuiti, a cominciare dal concerto gratuito di Rose Villain, in programma venerdì 27 settembrein spiaggia, in occasione del Radio Sakura Summer Tour 2024. Il momento cruciale sarà il Campionato del mondo di Cous Cous, una gara internazionale nella quale a farla da padrone sarà la condivisione e lo scambio tra culture che metterà a confronto chef di 10 Paesi.

Il Festival degli Aquiloni, invece, ha visto la presenza di aquilonisti provenienti anche dall’estero e, per l’inaugurazione, hanno sfilato per le vie del centro, assieme agli studenti e alle majorettes, mentre, contemporaneamente, sono in corso anche il Fly-Inn, un avioraduno degli sport all’aria, a Makari-Baia Santa Margherita, con una varietà di attività, tra cui aeromodellismo, droni, parapendio, deltaplano.