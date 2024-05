I piccoli di Marsala e Trapani al "Jamboree Regionale Minibasket" di Ragusa

29/05/2024 16:30:00

Si è svolto il 17, 18 e 19 maggio a Ragusa il Jamboree Regionale Minibasket Aquilotti 2024. Una tre giorni di sport, divertimento e formazione organizzato dal Settore Minibasket del Comitato Regionale Sicilia. L'evento che ha celebrato il gioco del basket e i suoi valori educativi per i più piccoli, ha visto la partecipazione, tra le tante squadre provenienti da tutta la Sicilia, della Nuova Pallacanestro Marsala e della Virtus Trapani.

Evento all'insegna dell'educazione e del rispetto - Il Jamboree Regionale Minibasket Aquilotti non è solo una competizione, ma una festa dedicata ai valori educativi e formativi del minibasket. L'evento ha coinvolto 30 squadre e circa 450 piccoli atleti delle categorie 2013-2014, con l'obiettivo di evitare ogni esasperazione agonistica, promuovendo invece un'atmosfera di rispetto e positività sia in campo che sugli spalti. L’importanza del fair play è stata sottolineata da un premio speciale che, oltre ad essere un riconoscimento d'onore, ha garantito ulteriori punti in classifica alla squadra premiata. Questo serve ad incoraggiare i giovani atleti a comportarsi correttamente e a rispettare gli avversari e gli arbitri.

Sei campi di gioco - Grazie alla collaborazione delle società A.S.D. Basket Club Ragusa e A.S.D. Polisportiva Pegaso Ragusa, l'evento si è svolto in sei campi indoor sparsi per la città di Ragusa, con il Palazzetto dello Sport Pala Padua come campo principale dove si è tenuta luogo la cerimonia di apertura e chiusura. Gli altri campi che hanno ospitato le gare sono: PALA MINARDI, PALA PARISI, Palestra Aldo Moro, Palestra Comunale Umberto I e la Palestra I.C. Quasimodo

Le partite - Il formato delle partite prevedeva un gioco 4 contro 4, con sei periodi di sei minuti ciascuno. Le gare sono state dirette da arbitri giovanili della provincia di Ragusa, a sottolineare l'importanza della formazione anche per i direttori di gara. In totale, si sono disputate ben 60 partite durante l'intera manifestazione.

Coinvolgimento di famiglie e scuole - L'evento non è stato solo un'occasione sportiva per i giovani atleti, ma anche un momento di aggregazione per le famiglie e le scuole. Genitori, insegnanti e amici invitati a partecipare e a sostenere i piccoli campioni, contribuendo a creare un clima di festa e di supporto verso i propri figli e nel contempo si sono creati rapporti di amicizia. Il Jamboree Regionale Minibasket Aquilotti 2024, una opportunità per i giovani di vivere lo sport in modo sano e formativo, e per le famiglie di condividere insieme momenti di gioia e crescita.