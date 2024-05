Alcamo, ecco i progetti vincitori del Bilancio Partecipato

30/05/2024 18:00:00

Sono stati annunciati i risultati delle votazioni e i progetti vincitori del Bilancio Partecipato di Alcamo, uno strumento che consente ai cittadini di contribuire attivamente alla vita politica e amministrativa del comune. Questo processo integra la democrazia rappresentativa con quella diretta, permettendo ai residenti di scegliere direttamente come allocare parte del budget comunale.

Le aree tematiche per i progetti includevano: Ambiente, Politiche giovanili e della terza età, Attività culturali e sportive, Attività sociali, integrazione culturale ed educative. Il budget totale stanziato per questi progetti è di 23mila euro, con l'obbligo di completamento entro il 31 dicembre 2024.

Ecco i progetti vincitori e i relativi voti ricevuti:

Restauro Crocifisso Ligneo - 309 voti; Musicanto Integrato - 283 voti; Viaggio Ricreativo - 90 voti; Alcamo on Stage 181 voti.

Questi progetti spaziano dal restauro di opere d'arte sacra, come il Crocifisso Ligneo, alla promozione dell'integrazione culturale attraverso la musica con il progetto Musicanto Integrato. Altri progetti mirano a offrire esperienze ricreative per giovani e anziani e a sostenere eventi culturali locali come Alcamo On Stage.