A Petrosino torna il "Festival del Teatro del Mare e della Terra"

26/07/2024 09:00:00

Dopo il successo dello scorso anno con il "Teatro di Paglia", a Petrosino torna l'appuntamento di divertimento e crescita per i più piccoli. La rassegna "Festival del Teatro del Mare e della Terra", curata dall'associazione Solidarietà e Azione sotto la direzione artistica di Fiorenza Dado, presenterà tre spettacoli dedicati a bambine, bambini e alle loro famiglie dal 27 luglio al 16 agosto 2024 in Piazza Biscione.

“Questo festival rappresenta un'occasione in cui Teatro e Paesaggio dialogano reciprocamente, offrendo un momento di intrattenimento e di creazione di comunità attraverso la narrazione simbolica, dichiara il sindaco Anastasi. Continuiamo a sostenere iniziative che promuovono la Cultura dell’Infanzia, riconoscendo l’importanza di offrire ai più piccoli e alle loro famiglie momenti di svago, apprendimento e crescita. Crediamo fermamente che investire nella cultura e nell’educazione dei più piccoli sia fondamentale per il futuro della nostra comunità. Inoltre, per favorire la partecipazione delle famiglie, quest’anno l’orario degli spettacoli è stato programmato per la sera invece che nel pomeriggio.”