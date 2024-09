Giuseppe Bica nominato componente V Commissione Cultura all'Ars

26/09/2024 17:30:00

L'onorevole Giuseppe Bica è stato nominato componente della V Commissione legislativa permanente Cultura, Formazione e Lavoro dell'Assemblea Regionale Siciliana. Bica subentra all'onorevole Giuseppa Savarino, recentemente nominata Assessore regionale al Territorio e Ambiente.

"Accolgo questa nomina con grande entusiasmo e senso di responsabilità," ha dichiarato l'on. Bica. Il deputato regionale ha espresso la sua gratitudine verso la Savarino per il lavoro svolto e ha assicurato il suo impegno nel portare avanti le istanze del territorio nei settori di competenza della Commissione. "Sarà mia priorità tenere i cittadini costantemente aggiornati sui lavori e sulle iniziative che intraprenderemo," ha aggiunto Bica. Il neo-componente della Commissione ha inoltre ringraziato il suo partito, Fratelli d'Italia, per la fiducia accordatagli.

Gioventù Nazionale, si dimette Ritondo da presidente provinciale - Militante di Gioventù Nazionale dalla prima ora, Ritondo da le dimissioni da presidente

provinciale di Trapani. La nomina arrivò nel 2019, quando spendersi per Fratelli D’Italia era solo scommessa. Il movimento giovanile, per Fratelli D’Italia, è un tassello importante del suo tessuto dirigenziale. Sul territorio abbiamo visto in questi anni diverse iniziative promosse da GN ed abbiamo anche visto giovani partecipare alle competizioni elettorali dando un contributo importante grazie alla militanza.

“È tempo di nuove energie per GN” – dichiara Michele Ritondo – “le mie dimissioni da presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli D’Italia sono il punto cardine di una riorganizzazione che porterà Gioventù Nazionale al congresso nazionale. In questi anni abbiamo dato struttura al partito, con le nostre iniziative abbiamo animato il dibattito politico in città in cui regnava il civismo d’occasione. Resto a disposizione del mio partito e di certo continuerò a lavorare ed a fare la mia parte, soprattutto nella mia città, ormai alla deriva tra le mani del Partito Democratico.”