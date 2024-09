Petrosino, al via i lavori dell'illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici

27/09/2024 16:00:00

Al Via i lavori per il miglioramento dell'illuminazione pubblica in alcune delle vie secondarie del nostro territorio. Questo progetto innovativo prevede l'installazione di corpi illuminanti a LED dotati di pannelli solari fotovoltaici.

"Grazie a questo sistema di autogenerazione di energia elettrica, sarà possibile ricaricare durante le ore diurne e garantire l'illuminazione delle strade durante le ore serali e notturne, riducendo significativamente il consumo energetico - dichiarano il sindaco Giacomo Anastasi e l'assessora ai lavori pubblici Antonella Pipitone - Continuiamo a lavorare con costanza e tenacia per migliorare infrastrutture e servizi e nello stesso tempo ridurre i costi che gravano sui conti pubblici".

Le vie interessate dal progetto includono Via Giardinello, Via Città, Via San Giuseppe, Strada Vicinale Chianu Picchi, Via Baggianotto, Via Piemonte e Via Lombardia.

"Abbiamo inoltre deliberato anche la fase due dell'intervento e sono già stati affidati i lavori per coinvolgere altre zone del territorio comunale e contiamo presto di proseguire i lavori con un nuovo affidamento - concludono il sindaco e l'assessora".