Meteo. Continua il bel tempo in Sicilia e in provincia di Trapani

07/10/2024 07:58:00

La settimana inizia con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Nel corso della giornata di oggi nubi alte e sottili potrebbero velare il cielo del settore affacciato sul canale di Sicilia. Non si prevedono piogge.

Venti deboli tendenti a rinforzare sul canale di Sicilia, in attesa dello scirocco. Temperature in lieve aumento. Mari poco mossi con moto ondoso in aumento dalla serata.

Queste invece le previsioni per la provincia di Trapani.

Lunedì 7 Ottobre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 25°C, la minima di 18°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Est al mattino con intensità di circa 20km/h, al pomeriggio moderati da Sud con intensità tra 22km/h e 28km/h, moderati da Sud-Sud-Est alla sera con intensità di circa 30km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.8, corrispondente a 725W/mq.

Martedì 8 Ottobre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 21 e 26°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 21°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio molto forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità compresa tra 44 e 54km/h, alla sera forti da Sud con intensità tra 31km/h e 36km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.9, corrispondente a 732W/mq.

Mercoledì 9 Ottobre: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperature comprese tra 21 e 26°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 21°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 13km/h, moderati da Sud alla sera con intensità di circa 16km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.5, corrispondente a 778W/mq.