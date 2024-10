Trapani: la tua voce conta! Scegli come investire i fondi comunali

30/10/2024 14:00:00

Il Comune di Trapani chiama i cittadini a partecipare attivamente alle decisioni sull'utilizzo dei fondi pubblici. Hai tempo fino all'8 novembre per far sentire la tua voce e scegliere in quale ambito investire le risorse destinate alla democrazia partecipata.

Come previsto dalla legge regionale, il Comune deve destinare almeno il 2% dei fondi ricevuti dalla Regione Siciliana ad azioni di interesse comune, decise con il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Tre le aree tematiche tra cui scegliere:

Trapani è cultura : promuovere eventi, iniziative e progetti per valorizzare il patrimonio culturale della città.

: promuovere eventi, iniziative e progetti per valorizzare il patrimonio culturale della città. Trapani è affido amici a quattro zampe : sostenere iniziative a favore degli animali, come campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono e il randagismo, o il miglioramento delle strutture di accoglienza.

: sostenere iniziative a favore degli animali, come campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono e il randagismo, o il miglioramento delle strutture di accoglienza. Trapani è legalità: finanziare progetti per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Ecco chi può partecipare

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trapani, inclusi i residenti non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni, i non residenti che lavorano o studiano a Trapani e gli stranieri domiciliati in città.

... e come partecipare

Esprimi la tua preferenza entro le ore 12:00 dell'8 novembre 2024 compilando il modulo [link al modulo] e inviandolo tramite:

Email: democrazia.partecipata@comune.trapani.it

Consegna a mano: all'ufficio protocollo del Comune

Raccomandata A/R: Comune di Trapani, indicando sulla busta "DEMOCRAZIA PARTECIPATA"

Ricorda! Puoi esprimere una sola preferenza. Al modulo va allegata la copia di un documento di riconoscimento.

L'Amministrazione terrà conto delle preferenze espresse dai cittadini e pubblicherà i risultati sul sito istituzionale. È prevista anche la possibilità di un confronto pubblico sul tema.

Partecipa anche tu! La tua opinione conta.