Cinque masterclass gratuite al "Babbaluci Film Festival". Ecco come partecipare

11/11/2024 13:00:00

Nell'ambito della prima edizione del 'Babbaluci Film Festival', l'evento dedicato agli allievi delle scuole di cinema d'Italia, organizzato dall'Associazione per l'Arte, dalla Scuola di Cinema indipendente Piano Focale – Eikona Film e dall'Associazione Zeste Hub, dal 28 al 30 novembre, a Villa Riso, in via dell’Olimpo 30/a a Palermo, sarà possibile seguire delle masterclass - la cui partecipazione è gratuita - che saranno tenute dai componenti della giuria: il presidente Marco Risi (regista e sceneggiatore), Maurizio Di Rienzo (critico cinematografico), Massimo Gaudioso (sceneggiatore e regista), Marco Spoletini (montatore) e Teresa Saponangelo (attrice).

In ognuna delle tre mattinate ci saranno due masterclass in contemporanea: i partecipanti, quindi, potranno seguire più masterclass, ma ovviamente in giornate diverse. L'obiettivo del Festival, di cui è Direttore Artistico Giuseppe Gigliorosso, è quello di promuovere lo scambio culturale e creativo tra studenti, offrendo loro un contesto dove possano mettere in luce le proprie capacità e condividere esperienze legate alla creazione cinematografica.

Queste, nel dettaglio, le masterclass proposte:

- Giovedi’ 28 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Montaggio cinematografico – scrivere con le immagini a cura di Marco Spoletini e Regia cinematografica – una camera in mano e un’idea in testa a cura di Marco Risi

- Venerdi’ 29 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Sceneggiatura – Sceneggiatore si diventa, non si nasce a cura di Massimo Gaudioso e Recitazione cinematografica – ragione e sentimento a cura di Teresa Saponangelo

- Sabato 30 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Critica cinematografica – sguardi su sguardi. il cinema osservato con aperta visione a cura di Maurizio Di Rienzo

Le varie lezioni d'autore sono volte a spiegare e raccontare con esempi pratici, tecniche e segreti dietro la creazione di un racconto attraverso le immagini, come raggiungere uno stato emozionale attraverso lo studio analitico del testo, quali sono i punti di vista di chi 'critica' film, serie, documentari, e per chi si scrive o si racconta, e ancora un excursus sul mestiere dello sceneggiatore, sugli elementi che lo caratterizzano e sui problemi che deve affrontare di volta in volta, e cosa ci vuole per fare un film. Di come sia importante l'energia, l'emozione e il sentimento.

A questo link la pagina di registrazione alle Masterclass che si terranno nell'ambito della prima edizione del Babbaluci Film Festival.