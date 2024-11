13 Novembre: i falchi di Trump, Musk contro i giudici italiani, borse in calo

Trump nomina Musk: Donald Trump ha ufficialmente nominato Elon Musk a capo del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, con l’obiettivo di ridurre sprechi e aumentare l’efficacia del governo statunitense. Inoltre, Trump ha scelto Marco Rubio come segretario di Stato e altri membri della sua squadra, tra cui Waltz alla Sicurezza nazionale e Zeldin per contrastare la transizione ecologica.