Calcio: l'imprenditore Curatolo si dimette da Vice Presidente del Marsala 1912

La società SSD Marsala 1912 comunica le dimissioni dell’imprenditore Leonardo Curatolo dalla carica di Vice Presidente del sodalizio. I motivi personali che lo hanno indotto a tale decisione non contrastano con la ferma volontà di supportare la squadra grazie alla sponsorizzazione della sua azienda.

Lo stesso imprenditore dichiara: “E’ stata una scelta difficile, ma necessaria per il mio percorso personale e professionale. Desidero sottolineare che, nonostante le mie dimissioni, la mia azienda continuerà a supportare il Marsala 1912 e ne rimarrà sponsor per tutto il presente anno. Sono certo che la squadra continuerà a lavorare al meglio ed a perseguire traguardi importanti. Ringrazio tutti per il supporto ricevuto durante il mio mandato ed auguro a tutti i membri del Marsala 1912 un futuro radioso”.