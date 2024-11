Trapani senza acqua per 3-4 giorni: intervento urgente condotta Bresciana  

Degrado a Trapani: il quartiere di via Socrate invaso da rifiuti ed erbacce

Un quartiere popolare di Trapani, nei pressi di via Socrate (traversa di via Salemi), versa in condizioni di grave degrado, tra strade invase da erbacce e rifiuti ingombranti. La situazione, che si protrae da anni, non accenna a migliorare,...