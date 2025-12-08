Mercato di Piazzale Ilio aperto anche tre domeniche di dicembre

08/12/2025 10:30:00

Via libera ufficiale ai mercati straordinari di dicembre a Trapani. Con il Decreto sindacale n. 51 del 3 dicembre 2025, su richiesta di Confimprese‑Sicilia di Palermo, è stato autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale di Piazzale Ilio anche nelle domeniche del 21 e 28 dicembre. Inoltre, giovedì 18 dicembre il mercato resterà aperto in via straordinaria fino alle ore 19.

Una decisione pensata per sostenere gli operatori in un periodo delicato e, allo stesso tempo, offrire un’opportunità in più alle famiglie per gli acquisti natalizi.

“Abbiamo aderito anche quest’anno con favore all’iniziativa – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Mercati Andrea Vassallo – perché conosciamo bene le difficoltà in cui si dibatte la categoria degli ambulanti, che vive da tempo un periodo storico complesso”.

L’amministrazione conferma la disponibilità a riproporre queste aperture in deroga anche in futuro. “Come Comune – aggiungono – saremo sempre pronti ad autorizzare questi mercatini straordinari, dimostrando la nostra vicinanza agli operatori del settore, ai quali auspichiamo un concreto rilancio”.

Un invito diretto anche ai cittadini: le famiglie trapanesi sono chiamate a recarsi numerose a Piazzale Ilio nelle giornate di mercato straordinario, per fare acquisti e regali natalizi puntando su qualità e risparmio.

Infine, un’ulteriore comunicazione per chi fa la spesa quotidiana: lunedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, il mercato del pesce di via Cristoforo Colombo sarà regolarmente aperto.



