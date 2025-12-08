Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
08/12/2025 10:30:00

Mercato di Piazzale Ilio aperto anche tre domeniche di dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/mercato-di-piazzale-ilio-aperto-anche-tre-domeniche-di-dicembre-450.jpg

Via libera ufficiale ai mercati straordinari di dicembre a Trapani. Con il Decreto sindacale n. 51 del 3 dicembre 2025, su richiesta di Confimprese‑Sicilia di Palermo, è stato autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale di Piazzale Ilio anche nelle domeniche del 21 e 28 dicembre. Inoltre, giovedì 18 dicembre il mercato resterà aperto in via straordinaria fino alle ore 19.

Una decisione pensata per sostenere gli operatori in un periodo delicato e, allo stesso tempo, offrire un’opportunità in più alle famiglie per gli acquisti natalizi.

Abbiamo aderito anche quest’anno con favore all’iniziativa – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Mercati Andrea Vassallo – perché conosciamo bene le difficoltà in cui si dibatte la categoria degli ambulanti, che vive da tempo un periodo storico complesso”.

L’amministrazione conferma la disponibilità a riproporre queste aperture in deroga anche in futuro. “Come Comune – aggiungono – saremo sempre pronti ad autorizzare questi mercatini straordinari, dimostrando la nostra vicinanza agli operatori del settore, ai quali auspichiamo un concreto rilancio”.

Un invito diretto anche ai cittadini: le famiglie trapanesi sono chiamate a recarsi numerose a Piazzale Ilio nelle giornate di mercato straordinario, per fare acquisti e regali natalizi puntando su qualità e risparmio.

Infine, un’ulteriore comunicazione per chi fa la spesa quotidiana: lunedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, il mercato del pesce di via Cristoforo Colombo sarà regolarmente aperto.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola