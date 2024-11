28 Novembre: crisi del rublo, tregua a Gaza, il governo sbanda

Trump nomina Kellog inviato speciale per l'Ucraina

Donald Trump ha nominato il generale a riposo Keith Kellog come inviato speciale per l'Ucraina, con il compito di porre fine al conflitto con Mosca. Intanto, il nuovo governo americano include personalità controverse come Jay Bhattacharya e Robert Kennedy jr, entrambi critici della gestione pandemica.