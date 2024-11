Castellammare, donato un defibrillatore al borgo di Scopello

28/11/2024 10:01:00

Il borgo di Scopello, una delle località più suggestive e frequentate del territorio, può ora contare su un nuovo strumento salvavita grazie alla generosità dell’osteopata Marco Di Liberti. L’amministrazione comunale ha posizionato il defibrillatore, donato al Comune dal professionista, in un’area strategica del borgo per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache.

La consegna ufficiale è avvenuta presso Palazzo Crociferi, sede municipale, alla presenza del sindaco Giuseppe Fausto, che ha espresso il suo ringraziamento a nome dell’intera comunità. Insieme al presidente del consiglio comunale, Giuseppe Ancona, il primo cittadino ha accolto il gesto di Marco Di Liberti come un’importante testimonianza di solidarietà e attenzione al benessere pubblico.



«La donazione di uno strumento salvavita, qual è il defibrillatore, è un gesto di generosità e di utilità sociale per il quale ringraziamo il nostro concittadino Marco Di Liberti a nome di tutta la città – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Fausto –. Abbiamo subito predisposto il posizionamento nel borgo di Scopello, una località di pregio molto frequentata, soprattutto in estate, dove mancava uno strumento così importante per salvare vite umane in caso di arresto cardiaco. Questo atto di solidarietà dimostra grande attenzione al prossimo e sarà un valore aggiunto per la sicurezza del territorio».

Per rendere omaggio alla donazione, accanto al defibrillatore posizionato a Scopello, è stata collocata una dicitura che evidenzia il gesto di Marco Di Liberti, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Marco Di Liberti, 34 anni, è un osteopata con un percorso formativo internazionale. Dopo aver studiato presso l’International College of Osteopathic Medicine (ICOM) e l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica (AIMO) in Lombardia, ha conseguito un Bachelor of Science in Osteopathy (B.Sc. Hons Ost. UK) presso la University of Plymouth, tramite il British College of Osteopathic Medicine (BCOM). Dal 2014 esercita la professione nei suoi studi a Castellammare del Golfo e Alcamo, conquistando la fiducia della comunità che ora ha voluto ringraziare con questo dono.

«Dopo 10 anni di attività professionale, ho voluto ringraziare la comunità per la fiducia che mi ha accordato – ha affermato Marco Di Liberti –. Con questo gesto spero di contribuire al benessere e alla sicurezza delle persone, offrendo uno strumento fondamentale in caso di necessità». L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di impegno civile da parte di un cittadino, unendo professionalità e altruismo per il bene della collettività.

Scopello, nota per il suo fascino e la grande affluenza di visitatori, soprattutto durante la stagione estiva, è ora un luogo più sicuro grazie alla presenza del defibrillatore. La sua disponibilità potrà fare la differenza in situazioni critiche, offrendo una speranza in più per chiunque possa trovarsi in difficoltà. Un esempio concreto di come piccoli grandi gesti possano contribuire a migliorare la vita di una comunità intera.