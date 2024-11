Il 37° Stormo di Birgi e il Volontariato Vincenziano "volano insieme verso la carità"

Un'iniziativa nata per celebrare il 40° anniversario del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare di Birgi si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà verso i più bisognosi. In occasione della ricorrenza, le artiste...