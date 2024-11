30 Novembre: accordo Ita - Lufthansa, tensioni in Siria, bancomat in tilt

Ita-Lufthansa: accordo concluso La Commissione Europea ha dato il via libera definitivo all'intesa tra Ita Airways e Lufthansa, che creerà il più grande vettore aereo d’Europa.

Tensioni in Siria e tregua precaria in Libano

Ribelli jihadisti sono entrati ad Aleppo, destando preoccupazioni per un possibile allargamento del conflitto verso Gaza e il Libano, dove la tregua sembra reggere, nonostante le vittime continuino nella Striscia.