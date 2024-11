Due vedove di Marsala e Mazara consacrate nell'Ordo Viduarum

30/11/2024 22:25:00

Due vedove – Giovanna Sciacca, 83 anni, di Marsala e Vincenza Norrito, 62 anni, di Mazara del Vallo – sono state consacrate nell’Ordo Viduarum (l’ordine delle vedove). Da dieci anni in Diocesi non venivano consacrate più vedove nell’Ordo: nel 2014 le prime a entrare furono Giuseppina Milazzo e Maria Indelicato, ora l’ingresso di queste altre due signore.

La consacrazione della Sciacca è avvenuta presso la parrocchia Maria Ss. della Cava di Marsala giovedì 28 novembre nella celebrazione presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Giovanna Sciacca, casalinga, ha dedicato la sua vita nell’aiutare i più bisognosi. Per sette anni ha assistito due sorelle di Marsala e poi l’anziana mamma di un’amica. Il 19 gennaio 2014 la morte del marito Leonardo Angileri; un anno dopo ha subìto un altro grave lutto, quello del figlio Francesco morto a soli 41 anni. Quel dolore profondo l’ha spinta ad avvicinarsi al Signore svolgendo attività presso la parrocchia e a continuare il servizio di ministro straordinario della comunione.

Ad accompagnarla in questo cammino nell’Ordo Viduarum è stato dapprima don Gianluca Romano, poi don Giuseppe Ponte. Vincenza Norrito, invece, è stata consacrata ieri sera (venerdì 29 novembre) presso la parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo durante la santa messa presieduta dal Vescovo. Vedova di Nicola Burzotta morto l’8 maggio 2016, la Norrito è stata da sempre vicina alla Chiesa: «Con la morte di mio marito sentivo la necessità di trovare conforto a quelle ferite profonde mettendosi a disposizione dei più bisognosi – spiega – così grazie a don Antonino Favata ho iniziato l’attività di volontaria in ospedale a Mazara del Vallo». Vincenza Norrito è stata insegnante nell’ambito della formazione professionale, «quando è morto mio marito mi sono ritrovata a gestire la famiglia da sola – racconta – la casa, le tre figlie Rossana, Nadia e Giulia». La Norrito non si è abbandonata nel dolore e s’è messa al servizio della parrocchia: fa doposcuola 4 giorni a settimana per i bambini e poi guida il gruppo parrocchiale “La grande quercia”, «siamo 15 donne over 60 che ci spendiamo nei servizi per la parrocchia».