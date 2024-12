Erice, Luca Pappagallo presenta "La nostra cucina di casa". All'Istituto Florio un laboratorio con gli studenti

02/12/2024 08:55:00

Sarà Luca Pappagallo, esperto culinario, tra i pionieri di web e fornelli e famoso chef di Food Network tv,

il protagonista del nuovo incontro con l’autore della Rassegna “LibriAmoCi, organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Ubik Erice, che fa parte della Rete dei festival letterari della provincia di Trapani.

Pappagallo terrà un doppio appuntamento nella giornata di mercoledì 4 dicembre: di mattina, alle ore 11.30, a scuola, per gli alunni dell’Istituto ‘Florio’, per la presentazione del suo nuovo libro “La nostra cucina di casa” e un laboratorio di cucina con gli studenti, e nel pomeriggio, alle ore 18, in Libreria, per la presentazione dedicata ai lettori e un annesso cooking show. Un momento atteso, alla luce della popolarità del cuoco e personaggio televisivo, famoso soprattutto grazie al suo programma “In cucina con Luca Pappagallo”, in cui, con il suo gusto inconfondibile e il suo talento per la cucina, ha esplorato i sapori più autentici e genuini della tradizione italiana e internazionale.

“Concludiamo il 2024 con un appuntamento di rilievo – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – grazie alla presenza di un ospite che coniuga l’esperienza nel settore dell’enogastronomia con l’esperienza televisiva e che saprà offrire agli studenti e al pubblico della Libreria momenti di grande interesse e coinvolgimento”.

Nel pomeriggio l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.