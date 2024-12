Marsala cardioprotetta: all’Istituto Salesiano "Divina Provvidenza" un corso di formazione BLSD

02/12/2024 14:00:00

Un'importante giornata dedicata alla formazione e alla prevenzione si è svolta presso l’Istituto Salesiano "Divina Provvidenza", dove il Rotary Club Marsala ha organizzato un corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D). L’iniziativa ha rappresentato un momento di crescita per i formatori e gli istruttori sportivi dell’oratorio salesiano, oltre che per alcuni insegnanti di educazione motoria.

Durante il corso, i partecipanti hanno acquisito competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, tra cui tecniche di rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) e disostruzione delle vie aeree. Le sessioni, condotte dagli istruttori certificati Riccardo Lembo, Simonetta Alagna e Nino Guercio, hanno alternato teoria e pratica, garantendo una formazione completa e interattiva.

Ad inaugurare l’evento sono stati il Presidente del Rotary Club Marsala, Andrea Aldo Galileo, e il Segretario Antonino De Vita, che hanno sottolineato l’importanza di questa attività nell’ambito del progetto "Marsala, Città Cardioprotetta". Questo programma mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di interventi rapidi nei casi di arresto cardiaco e soffocamento, promuovendo la formazione di un numero sempre maggiore di soccorritori qualificati.

L’iniziativa ha ricevuto ampi consensi, evidenziando la necessità di diffondere conoscenze e strumenti indispensabili per salvare vite umane, rendendo Marsala un modello di prevenzione e sicurezza cardiaca.