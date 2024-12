Atletica: prestazioni cronometriche di rilievo per gli atleti della Pol. Marsala Doc

05/12/2024 08:16:00

Da Torino a Firenze, da Mazara del Vallo a Lavello, da Fiumicino alle Marche, le maglie azzurre della Polisportiva Marsala Doc sono state pressoché presenti un po' dappertutto nel panorama delle principali competizioni di atletica leggera nazionali. Anche con prestazioni cronometriche di un certo rilievo. Come alla Maratona di Torino, dove nonostante condizioni climatiche abbastanza difficili (freddo rigido, soprattutto nella prima parte della mattinata) e duri saliscendi nel finale di gara, Fabio Sammartano ha tagliato il traguardo in piazza Castello con il tempo di 3 ore, 9 minuti e 45 secondi (342esimo assoluto su oltre 2500 partecipanti). Pregevole anche la prestazione di Damiano Ardagna (3:18:52). Tra gli azzurri marsalesi, poi, nell’ordine, hanno concluso la loro fatica anche Enzo Lombardo (3:28:16), Antonio Pizzo (3:31:13), Antonino Genna (3:39:14), Enzo Castiglione, Agostino Impiccichè, Francesco Angileri (al suo esordio sui 42.195 metri) e Giuseppe. Sempre a Torino, nella mezzamaratona, un’altra eccellente prestazione per il giovane Pietro Lombardo (1:24:56). Sulla stessa distanza, a completare la festa per la società del presidente Filippo Struppa sono state Elvira Clemente, Lara Saladino, Anna Maria Gentile e Isabella Valenti. Contemporaneamente, a Mazara, si è disputata la Mezzamaratona, gara che ha visto ancora una volta salire sul podio (2° nella SM) il giovane Michele Galfano (1:27:01). E di buon livello è stata anche la prestazione di Gianpaolo Graffeo (1:38:59). A seguire, sono arrivati Fabio Caltagirone, Ignazio Monistero, Ignazio Abrignani, Antonino Puglia, Pietro Sciacca, Paolo Baiata, Pino Valenza, Nino Cusumano, Giuseppe Mezzapelle, Francesco Croce, Corrado Galeota, Renato Cascio, Matilde Rallo, Mimmo Ottoveggio, Antonino Licari e Antonino Marino. Nell’ambito della stessa competizione si è corsa la “Vivi Mazara” (7 km), tappa del Grand Prix provinciale, e a questa hanno partecipato Monica Terzo, Salvatore Bevilacqua, Salvatore Panico, Roberto Pisciotta, Nino Alagna e il presidente Filippo Struppa. A Lavello (Pz), invece, ennesima super-prestazione di Michele D’Errico, che alla “8 ore” del centro lucano è stato secondo assoluto e primo nella sua categoria d’età con 75 km e 921 metri percorsi. Sempre tra i tesserati della Marsala Doc, Edoardo Di Sarno ha partecipato alla “mezza” di Fiumicino (Roma) e Thierry Maximilien Morgana a quella di Grottammare (Ascoli Piceno). Sette giorni prima, infine, alla Maratona di Firenze erano stati in nove a rappresentare la società marsalese. E sugli scudi, come da previsioni, è stato Michele Galfano, che ha tagliato il traguardo con un tempo davvero notevole: 2 ore, 52 minuti e 10 secondi, classificandosi 150esimo assoluto su quasi 9 mila concorrenti. Anche a Firenze, grandi prestazioni di Damiano Ardagna (3:24:09) e Michele D’Errico (3:30:01), primo nella SM70. A completare il quadro sono stati Ignazio Abrignani, Vincenzo Parisi, Salvatore Villa, Gioacchino Sorrentino, Santino Nizza e Giuseppe Pipitone.