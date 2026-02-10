Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Atletica
10/02/2026 08:00:00

La Polisportiva Marsala Doc avvia la stagione del Grand Prix delle Mezze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-02-2026/la-polisportiva-marsala-doc-avvia-la-stagione-del-grand-prix-delle-mezze-450.jpg

Quindi atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno partecipato, a Sant’Agata di Militello, alla XII edizione della Maratonina dei Nebrodi, ormai tradizionale appuntamento d’apertura del Grand Prix regionale Fidal delle mezze-maratone. Grand Prix che negli anni scorso ha visto la società del presidente Filippo Struppa trionfare due volte consecutive a fine stagione. A Sant’Agata di Militello, il primo tra i marsalesi a tagliare il traguardo (23° assoluto su 375 arrivati) è stato il giovane Pietro Lombardo, che con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 10 secondi ha ottenuto il suo nuovo primato personale. A seguire, tra i biancazzurri, a tagliare il traguardo è stato Enzo Lombardo, padre di Pietro, che ha fatto registrare un’altra pregevole prestazione (1:31:48). E poi ancora, nell’ordine, Antonio Ferracane (1:39:52), Michele D’Errico (1:40:17), secondo nella SM70, Francesco Croce (1:41:40), Enzo Castiglione, Antonio Pizzo, Vincenzo D’Accurso, Mimmo Ottoveggio, Matilde Rallo, Antonio Tumbarello, Leo Bilello, Francesco Petruzzellis, Salvatore Panico e Antonino Licari. In precedenza, Salvatore e Vincenzo Panico, padre e figlio accomunati dalla passione per la cosa, hanno corso insieme, in terra laziale, la Maratonina dei tre Comuni (Civita Castellana, Nepi e Castel Sant'Elia), mentre Thierry Maximilien Morgana ha corso la Maratonina di Faenza FSSI, dove sfidando freddo e pioggia è stato terzo assoluto e secondo nella sua categoria d’età (SM50).









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...