La Polisportiva Marsala Doc avvia la stagione del Grand Prix delle Mezze

10/02/2026 08:00:00

Quindi atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno partecipato, a Sant’Agata di Militello, alla XII edizione della Maratonina dei Nebrodi, ormai tradizionale appuntamento d’apertura del Grand Prix regionale Fidal delle mezze-maratone. Grand Prix che negli anni scorso ha visto la società del presidente Filippo Struppa trionfare due volte consecutive a fine stagione. A Sant’Agata di Militello, il primo tra i marsalesi a tagliare il traguardo (23° assoluto su 375 arrivati) è stato il giovane Pietro Lombardo, che con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 10 secondi ha ottenuto il suo nuovo primato personale. A seguire, tra i biancazzurri, a tagliare il traguardo è stato Enzo Lombardo, padre di Pietro, che ha fatto registrare un’altra pregevole prestazione (1:31:48). E poi ancora, nell’ordine, Antonio Ferracane (1:39:52), Michele D’Errico (1:40:17), secondo nella SM70, Francesco Croce (1:41:40), Enzo Castiglione, Antonio Pizzo, Vincenzo D’Accurso, Mimmo Ottoveggio, Matilde Rallo, Antonio Tumbarello, Leo Bilello, Francesco Petruzzellis, Salvatore Panico e Antonino Licari. In precedenza, Salvatore e Vincenzo Panico, padre e figlio accomunati dalla passione per la cosa, hanno corso insieme, in terra laziale, la Maratonina dei tre Comuni (Civita Castellana, Nepi e Castel Sant'Elia), mentre Thierry Maximilien Morgana ha corso la Maratonina di Faenza FSSI, dove sfidando freddo e pioggia è stato terzo assoluto e secondo nella sua categoria d’età (SM50).



