Addio a Pippo Pipitone: un simbolo per gli atleti con diabete

Il mondo dello sport mazarese, marsalese e siciliano è in lutto. È morto Giuseppe “Pippo” Pipitone, aveva 60 anni. Una scomparsa che lascia un vuoto profondo non solo tra chi lo ha conosciuto personalmente, ma in tutto il movimento podistico regionale e nazionale, dove Pipitone era considerato una figura di riferimento, dentro e fuori le competizioni.

Già atleta dell’Atletica Mazara, Pipitone è stato molto più di un semplice sportivo: un uomo che ha fatto dello sport uno strumento di testimonianza, inclusione e forza civile.

Il ricordo dell’Atletica Mazara

«Con grande tristezza apprendiamo della prematura scomparsa di Pippo Pipitone – scrive l’Atletica Mazara –. La sua perdita colpisce non solo chi lo ha conosciuto da vicino, ma tutto il movimento podistico mazarese, che oggi saluta un amico e un appassionato di questo sport. Alla famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze».

Parole semplici e sincere, che restituiscono il segno lasciato da Pipitone in anni di attività, gare, allenamenti e relazioni umane.

Un simbolo per gli atleti con diabete di tipo 1

A ricordarne la statura nazionale è anche Francesco Gallo, che sottolinea come Pippo Pipitone sia stato «il massimo esponente storico nazionale dello sport per atleti portatori di diabete di tipo 1». Un esempio di determinazione e resilienza: «Una santa e buona persona, che non si è mai arresa a nulla e che ha sempre dato un notevole contributo alla crescita del movimento degli atleti insulino-trattati».

Una testimonianza che va oltre lo sport, diventando messaggio di possibilità, coraggio e normalità per tanti.

I funerali

Giuseppe Pipitone era nato il 1° aprile 1965 a Mazara del Vallo ed è morto il 5 febbraio 2026 a Marsala.

La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Il rito funebre si terrà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 11:30, nella Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove.

La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.



