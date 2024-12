Due nuovi diaconi per la Chiesa di Trapani

06/12/2024 16:30:00

Sabato prossimo 7 dicembre, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, saranno ordinati due nuovi diaconi. Si tratta dei seminaristi Cristhian Collica, di 26 anni di Trapani e Luca Milazzo, 28 anni di Alcamo. Il rito di ordinazione si terrà durante la celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 11 presso la Cattedrale “San Lorenzo”.

Cristhian Collica, dopo gli studi al Liceo Scientifico ha frequentato la Facoltà teologica di Sicilia dove ha conseguito il Bacciellerato in teologia mentre sta perfezionando la licenza in ecclesiologia: la sua comunità di origine è la parrocchia Nostra Signora di Fatima di Erice Casa-Santa dove lo scorso 29 novembre si è tenuta una veglia di preghiera per la sua ordinazione. Stasera nella parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo ad Alcamo, parrocchia di origine di Luca Milazzo, si terrà un altro momento di preghiera in vista dell’Ordinazione di sabato. Anche Luca Milazzo ha frequentato il liceo Scientifico e ha già conseguito la licenza in Teologia biblica presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Entrambi hanno concluso il loro percorso di formazione presso il Seminario interdiocesano di Palermo.

Per i due giovani l’ordinazione diaconale è un momento di passaggio – nel linguaggio della Chiesa si dice diaconi transeunti. Si tratta infatti di un’Ordinazione propedeutica all’Ordinazione presbiterale.

Cristhian svolgerà il suo servizio diaconale presso la parrocchia “San Paolo apostolo” ad Erice Casa-Santa, Luca invece presso la Cattedrale “San Lorenzo”.