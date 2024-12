 Buongiorno24: i fatti di oggi in diretta streaming

Partanna, confiscati beni per 180 mila euro a Rosario Scalia: l’imprenditore, già condannato a 20 anni per omicidio e legato agli ambienti mafiosi, si è visto sottrarre immobili, terreni, beni aziendali e conti correnti per sperequazione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto.