Rifiuti a Marsala, premiati i dipendenti di Formula Ambiente. Mille euro ad ogni operatore

La festa natalizia dedicata agli operatori di Formula Ambiente, azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Marsala, è stata l’occasione per premiare l’impegno dei dipendenti con la consegna di buoni per un valore complessivo di 150mila euro. I 140 lavoratori della società hanno ricevuto quasi mille euro ciascuno, un riconoscimento concreto per il lavoro svolto nel rendere la città più pulita e sostenibile.

Nel corso del 2023, Marsala ha raggiunto una percentuale del 78% di raccolta differenziata, un risultato che ha prodotto significativi risparmi per il bilancio comunale, pari a circa 600mila euro grazie alla riduzione del conferimento di rifiuti solidi urbani (rsu) in discarica.

Come previsto dal contratto di appalto, il risparmio generato viene suddiviso equamente tra il Comune di Marsala e Formula Ambiente. Quest’ultima, anche quest’anno, ha scelto di condividere la propria quota con i lavoratori, riconoscendone l’importanza nel successo dell’iniziativa.

Alla festa di auguri, che ha visto la partecipazione del Sindaco Massimo Grillo e del Vicesindaco Giacomo Tumbarello, sono stati sottolineati i molteplici benefici di questo sistema. “La consegna di questi premi ha una duplice valenza. È un riconoscimento per chi, grazie al loro duro lavoro - unito al rispetto delle regole da parte dei cittadini - ha contribuito a mantenere la pulizia e il decoro della città; ma è anche un brillante risultato per Marsala, che continua a primeggiare in Sicilia sia per la percentuale di raccolta dei rifiuti, sia per il suo impegno ambientale in tema di economia del riciclo,” ha dichiarato il Sindaco Grillo.