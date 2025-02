 Il presidio rurale VVF di Custonaci diventa centro di formazione per Vigili del Fuoco

05/02/2025 16:56:00

A partire da gennaio 2025, il Presidio Rurale dei Vigili del Fuoco di Custonaci ospiterà i corsi di formazione professionale per i Vigili del Fuoco del Comando di Trapani. Questa importante iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Custonaci e il Comando dei VVF di Trapani, con il pieno supporto del sindaco Fabrizio Fonte e del Comandante Antonio Galfo.

Una trasformazione strategica

Dopo essere stato impiegato come sede operativa per la lotta attiva agli incendi boschivi durante la stagione estiva 2024, il Presidio Rurale viene ora riconvertito in un centro di formazione dotato di aule attrezzate con strumenti didattici all'avanguardia. Questo permetterà ai Vigili del Fuoco di tutta la Regione Sicilia di accedere a una preparazione altamente qualificata in un'area strategica del territorio.

Sinergia tra istituzioni

Il 4 febbraio, davanti a una nutrita rappresentanza del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, i vertici del Comune di Custonaci e del Comando VVF hanno evidenziato l'ottima collaborazione tra le due istituzioni. L'obiettivo condiviso è quello di trasformare il Presidio Rurale, attualmente operativo solo in estate, in un distaccamento permanente, attivo 24 ore su 24 per tutto l'anno.

Questa evoluzione risponderebbe a una necessità concreta del territorio: garantire una presenza costante dei Vigili del Fuoco nella parte settentrionale della provincia di Trapani, migliorando la risposta operativa, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi. La presenza di importanti riserve naturali, come la Riserva dello Zingaro e la Riserva Naturale di Monte Cofano, rende infatti essenziale un presidio stabile per la protezione dell’ambiente e della popolazione.

La posizione strategica del Presidio Rurale di Custonaci ne fa un punto ideale per una riconversione strutturale. Durante l’incontro del 4 febbraio, il Comandante Galfo ha presentato, alla presenza del sindaco e di alcuni componenti della Giunta comunale, un progetto in 3D per la riqualificazione della struttura. Il piano prevede la realizzazione di nuovi locali destinati alla Protezione Civile comunale, nonché la costruzione di un’autorimessa per gli automezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza del territorio e la formazione professionale dei Vigili del Fuoco in Sicilia. L’auspicio è che il Presidio Rurale di Custonaci possa diventare un punto di riferimento stabile per la formazione e l’operatività, rafforzando il sistema di prevenzione e intervento nelle emergenze.