15 Febbraio: il Papa ricoverato, russi contro Mattarella

15/02/2025 07:18:00

Principali notizie del giorno – 15 Febbraio

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: condizioni stabili

Il pontefice è stato ricoverato per l’aggravarsi della bronchite. Ha un po’ di febbre, ma le sue condizioni sono discrete. Salterà gli eventi del Giubileo degli artisti, previsti tra oggi e lunedì a Cinecittà.

Scontro diplomatico tra Italia e Russia

La portavoce russa Maria Zakharova ha definito "blasfeme" le parole di Sergio Mattarella, che aveva paragonato l’attacco russo in Ucraina a quello del Terzo Reich.

Mosca vieta le parole straniere

In Russia sarà proibito usare termini stranieri su cartelli, insegne e toponimi.

Un anno dalla morte di Alexei Navalny

Domani sarà il primo anniversario della morte dell’oppositore russo Alexei Navalny.

Hamas rilascia tre ostaggi

Tre ostaggi israeliani, tutti provenienti dal kibbutz Nir Oz, attaccato il 7 ottobre, verranno liberati oggi.

Drone russo colpisce la centrale di Chernobyl

Un drone russo ha colpito la centrale nucleare di Chernobyl, fortunatamente senza causare danni.

Shock a Monaco: Vance chiama gli europei "sovietici"

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha dichiarato che l’Europa ha perso i suoi valori, tra cui la libertà di parola, definendo più volte gli europei "sovietici". La platea è rimasta attonita. Più tardi, Vance ha incontrato Alice Weidel, leader dell’AfD.

Von der Leyen: sospendere il Patto di Stabilità per investire sulla difesa

La presidente della Commissione Europea ha proposto di sospendere il Patto di Stabilità per favorire nuovi investimenti nella difesa europea.

Draghi: "L’Europa si è imposta da sola dei dazi"

L’ex premier Mario Draghi, in un editoriale sul Financial Times, ha criticato la politica economica dell’UE, sostenendo che l’Europa si sta autoimponendo delle restrizioni che penalizzano la sua economia.

Golfo d’America: negato l’accesso ai giornalisti di AP

Dopo aver rifiutato di usare la dicitura "Golfo d’America" (imposta dagli Stati Uniti per il Golfo del Messico), i giornalisti dell’Associated Press si sono visti revocare l’accesso alla Casa Bianca e all’Air Force One.

Suicidio assistito in Lombardia: prima volta nella regione

Una donna ha fatto ricorso al suicidio assistito in Lombardia, diventando la prima paziente ad accedere a questa procedura nella regione. Matteo Salvini ha lanciato un sondaggio sui social sul tema.

Neve tonda su Milano

Milano è stata imbiancata da un raro fenomeno atmosferico: la neve tonda, chiamata anche "graupel" in tedesco.

Femminicidio a Trapani: uomo accoltellato dalla compagna in un B&B

Un uomo è stato ucciso a coltellate dalla sua compagna in un B&B vicino al tribunale di Trapani. Qui i particolari su Tp24.

Incendio a Milano: 16 intossicati in un palazzo popolare

Un incendio divampato in una casa popolare nel quartiere Giambellino ha causato 16 intossicati.

Due esecuzioni negli Stati Uniti

Negli USA sono stati giustiziati due detenuti tramite iniezione letale, uno in Florida e l’altro in Texas.

Sanremo: Giorgia e Annalisa vincono la serata dei duetti

La serata dei duetti del Festival di Sanremo è stata vinta da Giorgia e Annalisa. Cristicchi è il favorito per la finale di stasera, con un appoggio trasversale tra Meloni e Schlein.

In Patagonia un uomo inghiottito e risputato da una balena

Un giovane in kayak è stato inghiottito da una balena, che poi lo ha risputato illeso.

Caso Fedez: richiesta di archiviazione per la rissa con Iovino

La Procura ha chiesto di archiviare l’accusa di rissa e lesioni per Fedez, non avendo partecipato direttamente al pestaggio di Cristiano Iovino.

Lutti del giorno

Monia Angeli , cantante jazz di Bellaria

, cantante jazz di Bellaria Rosanna Bianchi Piccoli , ceramista

, ceramista Carlos Diegues , regista brasiliano

, regista brasiliano Antonio Marazzi , antropologo

, antropologo Augusta Marianecci Micheli, premiata con l’Ambrogino d’oro nel 2007