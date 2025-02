20/02/2025 20:56:00

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Trapani, all’incrocio tra viale Regione Siciliana e via Capuana. Nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti un scooter e un’automobile.

Il bilancio dell’incidente è di due feriti, di cui uno in condizioni gravi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno trasferito i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, dove sono stati presi in cura dai medici