 Marsala celebra il centenario del senatore Pino Pellegrino: un tributo alla sua lotta per il Sud

Marsala si prepara a rendere omaggio a una delle figure più rilevanti della politica siciliana del Novecento: il Senatore Pino Pellegrino. In occasione del centenario dalla sua nascita, il Partito Democratico di Marsala organizza l’evento commemorativo dal titolo “Pino Pellegrino, una vita per il riscatto e l’emancipazione del Sud”, che si terrà il 22 febbraio 2025, alle ore 10.00, presso la Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile.

L’incontro vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo politico e giuridico, unite nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua carriera alla difesa dei diritti del Mezzogiorno e alla lotta per la giustizia sociale.

Il programma e gli interventi istituzionali

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Vincenzo Sturiano, Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, e dell’On. Massimo Grillo, Sindaco della città. Seguiranno gli interventi di Marco Guerriero, Commissario PD, Domenico Venuti, Segretario Provinciale del PD, e dell’On. Dario Safina, Deputato all’ARS. Inoltre, prenderà la parola l’Avv. Francesca Frusteri, Presidente della Camera Penale di Marsala. A moderare il dibattito sarà Gaspare Galfano, mentre l’introduzione dell’evento sarà affidata a Filippo Piccione. Tra i relatori interverranno Salvatore Cosenza, il Sen. Vito Bellafiore, il Sen. Pietro Pizzo e l’On. Stefano Pellegrino, Deputato all’ARS.

Pino Pellegrino: una vita per il Sud

Pino Pellegrino è stato una delle voci più autorevoli nel panorama politico siciliano, impegnato nella tutela dei diritti delle classi lavoratrici e nella promozione di politiche di sviluppo per il Sud Italia. La sua figura rimane ancora oggi un punto di riferimento per chi crede in una politica vicina ai cittadini, fondata su onestà, giustizia e progresso sociale. L’evento è un’occasione per ricordare il suo impegno e riflettere sulle sfide ancora aperte per l’emancipazione del Mezzogiorno. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa celebrazione in onore di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Sicilia.